Florenzi al Milan, affare fatto: arriva in prestito con diritto di riscatto

Alessandro Florenzi lascia nuovamente la Roma e si appresta a indossare la maglia del Milan: accordo trovato tra i rossoneri e i giallorossi.

Dopo un anno e mezzo tra Spagna e Francia, Alessandro Florenzi è pronto a tornare in Italia. Come riportano la 'Gazzetta dello Sport' e 'Sky Sport', l'esterno di proprietà della Roma può essere considerato un giocatore del Milan.

Florenzi arriva in rossonero in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione per la quale manca solo l'annuncio ufficiale, che il Milan ha portato a termine con le seguenti cifre: un milione per il prestito e 4 e mezzo per l'eventuale riscatto.

Si tratta di una possibilità importante per Florenzi che, dopo una stagione vissuta in Francia con il PSG (con 36 presenze e 2 goal) e dopo il vittorioso Europeo con l'Italia, vuole tornare a giocarsi le sue chances nel massimo campionato italiano.

Dopo i riscatti di Tomori e Tonali, il ritorno di Brahim Diaz e gli arrivi di Maignan, Ballo-Touré e Giroud, il Milan mette un altro tassello importante a disposizione del tecnico Stefano Pioli.