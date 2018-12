Florenzi a parte: a rischio la sua presenza contro la Juventus?

Alessandro Florenzi non ha svolto l’allenamento con il resto della squadra, la sua presenza in Juventus-Roma potrebbe essere a rischio.

Tornata alla vittoria contro il Genoa, dopo un’astinenza di tre turni, la Roma sabato prossimo sarà chiamata ad affrontare una prova durissima: la sfida sul campo della capolista Juventus.

Juventus-Roma è solo su DAZN: attiva il tuo mese gratuito!

Un match ovviamente complicato per i giallorossi, visto che di fronte avranno una squadra che sta letteralmente dominando il campionato e a rendere il tutto più in salita potrebbero essere le notizie che arrivano da Trigoria. Alessandro Florenzi infatti, non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento insieme ai compagni.

L'articolo prosegue qui sotto

L’esterno della Roma ha svolto un lavoro individuale e quindi la sua presenza contro i bianconeri potrebbe essere addirittura a rischio. Florenzi non è l’unico a non aver svolto l’allenamento con il gruppo, visto che anche Dzeko, De Rossi ed El Shaarawy hanno lavorato a parte, mentre Lorenzo Pellegrini è stato bloccato da un attacco influenzale.

In attesa di capire se Florenzi sarà o meno della partita allo Stadium, buone notizie potrebbero arrivare proprio sul fronte Dzeko. Fermo da settimane per un problema al flessore, il bosniaco potrebbe avere diverse chance di recupero e quindi di scendere in campo contro la Juventus.

Prova subito Carlsberg Fantamanager e scopri chi schierare