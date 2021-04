Florentino Perez non molla: "La Superlega esiste ancora, ci siamo presi del tempo"

Il presidente del Real Madrid ai microfoni di 'AS': "Abbiamo sbagliato qualcosa, forse si accederà arrivando tra le prime quattro in campionato".

Numero uno del Real Madrid, principale fautore della Superlega: non c'è nessuno in questo momento più nell'occhio del ciclone di Florentino Perez. Il presidente delle Merengues non molla e spiega ai microfoni di 'AS' la pausa che si sono presi gli organizzatori della Superlega:

"L'organizzazione esiste e anche i partner che compongono la Superlega. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana per riflettere sulla virulenza con cui alcune persone che non vogliono perdere i propri privilegi hanno manipolato l'accaduto. Il progetto Superlega è il migliore possibile ed è stato fatto per aiutare il calcio a uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente ferito, o facciamo qualcosa presto o molti club falliranno. Non va contro i campionati nazionali e punta a far fluire più soldi per tutto il calcio".

Perez ammette poi qualche errore e annuncia una possibile soluzione per immettere il tema della meritocrazia in Superlega:

"Ma comunque, abbiamo fatto qualcosa di sbagliato sicuramente. Adesso facciamo un giro tra noi e confrontiamo le idee. Forse la soluzione migliore sarà quella di far partecipare le prime quattro classificate di ogni campionato. Non lo so, ma qualcosa va fatto perché i giovani, tra i 14 ei 24 anni, abbandonano il calcio perché li annoia di fronte ad altri divertimenti che preferiscono".

Poi l'attacco frontale all'UEFA e a Ceferin, con cui ormai è guerra aperta: