Florentin Pogba in MLS: ha firmato per l'Atlanta di De Boer

Florentin Pogba, difensore e fratello del più celebre Paul, era svincolato ma ha firmato con l'Atlanta United allenato da Frank De Boer.

C'è un Pogba anche in MLS ma non si tratta, almeno per il momento, dell'ex juventino Paul che sembra destinato a restare al Manchester United ancora per parecchio tempo.

A trasferirsi negli Stati Uniti invece è il fratello Florentin, tre anni più grande di Paul e di ruolo difensore, che ha firmato con l'Atlanta United.

Florentin Pogba era attualmente svincolato dopo la fine del suo rapporto con il Genclerbirligi la scorsa estate e una settimana di prova con l'Elche.

Il difensore ha giocato a lungo in Francia tra Ligue 1 e Ligue 2 dove ha vestito le maglie di Sedan e Saint Etienne. Ora per lui ecco la nuova avventura in MLS.

Avventura che Florentin Pogba vivrà insieme a un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Frank De Boer, attuale allenatore dell'Atlanta ed ex tecnico dell'Inter.