Florentin Pogba lascia la Francia: il fratello di Paul giocherà in India

Dopo aver giocato in Turchia e negli Stati Uniti, il fratello di Pogba si trasferirà in India: a Calcutta per proseguire la sua carriera.

Sembra essere solo una questione di tempo il ritorno di Paul Pogba a Torino per vestire la maglia della Juventus. Scaduto il contratto con il Manchester United il prossimo 30 giugno, il francese sarà libero di accordarsi con una nuova squadra, presumibilmente quella bianconera. Non sarà l'unico della sua famiglia a cambiare team: Florentin giocherà in India.

Il Sochaux, squadra in cui ha militato Florentin Pogba nel 2021/2022, ha infatti confermato come il futuro del 31enne guineano sarà a Calcutta, India, con l'ATK Mohun Bagan. Per il difensore centrale finisce così l'era in Ligue 2, dopo il biennio con la maglia dei gialloblù.

Titolare al Sochaux, Florentin ha avuto una carriera ben diversa da Paul, Campione del Mondo e tra i giocatori più preziosi del panorama mondiale nell'ultimo decennio. Per anni è comunque riuscito a giocare in Ligue 1 con il Saint-Etienne, partecipando costantemente alle gare di Europa League.

Dopo essersi trasferito in Turchia e aver provato l'esperienza MLS ad Atalanta, Georgia, il più grande dei Pogba (insieme al gemello Mathias, svincolato dopo aver militato nel Belfort) è tornato in Francia, ma il suo futuro sarà nuovamente lontano dall'Europa.

A differenza di Paul, Florentin è nato a Conakry, capitale della Repubblica di Guinea: dopo pochi mesi dalla nascita dei gemelli, la famiglia Pogba si è trasferita nel dipartimento francese di Senna e Marna, dove il più famoso dei tre figli è nato nel 1993.

Florentin Pogba aveva inizialmente siglato con il Sochaux un contratto fino al 2023, ma il suo addio avviene con un anno di anticipo. Il primo dei fratelli a trasferirsi nell'estate 2022: ora attesa per Paul e per la nuova squadra di Mathias, a caccia di un nuovo team in queste settimane.