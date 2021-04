Flop Superlega: Tapiro d'Oro gigante davanti allo Juventus Stadium per Agnelli

Dopo il flop del progetto Superlega, Striscia la Notizia ha preparato un mega Tapiro d’Oro per il presidente della Juventus Agnelli.

Quella relativa alla Superlega è stata una vicenda che negli ultimi giorni ha catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio e non solo.

Dalle prime ore di lunedì 19 aprile, a quelle della tarda mattinata di mercoledì 21 aprile, il dibattito sulla bontà del progetto presentato da dodici club europei è stato così aspro da generare moltissime reazioni e polemiche in tutta Europa.

Tra gli uomini che di più si sono esposti in questi giorni in difesa della Superlega c’è certamente Andrea Agnelli, che ha assunto la carica di vicepresidente della Lega appena nata, dopo aver lasciato la carica di presidente dell’ECA ed il suo incarico nell’esecutivo UEFA.

Agnelli è stato visto come uno degli uomini simbolo di un progetto naufragato nel giro di pochi giorni e culminato con l’abbandono delle società che vi avevano aderito e per tale motivo evidentemente, gli è stato recapitato un Tapiro d’Oro gigante.

Il noto ‘riconoscimento’ assegnato da ‘Striscia la Notizia’ è apparso davanti ai cancelli dello Juventus Stadium poche ore prima dell’inizio di Juventus-Parma.

A consegnarlo è stato come di consueto l’inviato di ‘Striscia’ Valerio Staffelli ed ora non resta che capire se e in che modo verrà ritirato.