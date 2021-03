Il flop del progetto Ronaldo per la Champions: Juve mai in semifinale

La Juventus nemmeno con Cristiano Ronaldo è riuscita a cambiare il passo in Europa. Negli ultimi tre anni non è mai andata oltre i quarti.

Era l’uomo più atteso di Juventus-Porto, il fuoriclasse che avrebbe dovuto spingere, con i suoi goal e le sue giocate, la compagine bianconera direttamente nei quarti di finale di Champions League.

Cristiano Ronaldo per una volta ha ‘tradito’ la Vecchia Signora e l’ha fatto in una serata molto amara nella quale si è espresso su livelli molto distanti da quelli ai quali ha abituato.

Negli occhi di tutti c’è il clamoroso errore commesso in barriera in occasione del momentaneo 2-2 dei lusitani, ma in realtà è stata la sua prestazione in generale ad essere estremamente deludente.

I numeri della sua partita non mentono: Cristiano Ronaldo, nel corso dei 120’ nei quali è stato in campo, ha perso ben diciassette palloni, vincendo solo poco più dei 40% dei duelli. Troppo poco ovviamente per un fuoriclasse della sua caratura, sul quale anche Andrea Pirlo aveva puntato forte.

“Cristiano Ronaldo sta bene. Queste sono le sue partite e l’ha sempre dimostrato in questi anni. Ha riposato contro la Lazio ed ora è carico e non vede l’ora di giocare”.

Dopo tre tentativi, il fuoriclasse portoghese non è ancora riuscito a condurre la Juventus lì dove la società sogna di arrivare da anni. Quando il club bianconero stupì il mondo nell’estate del 2018 riuscendolo a prelevare dal Real Madrid, lo fece infatti con l’intento di assicurarsi quel giocatore che avrebbe dovuto garantire un salto di qualità in Europa.

Le ultime tre edizioni della Champions League hanno invece riservato alla Juventus solo delusioni e le eliminazioni sono sempre arrivate contro squadre fondamentalmente alla portata.

Nell’edizione 2018-19 della massima competizione continentale per club, è stato l’Ajax ad interrompere il cammino dei bianconeri, allora guidati da Massimiliano Allegri, ai quarti di finale. Nell’edizione 2019-2020 è stato invece il Lione a bloccare la Juve di Maurizio Sarri agli ottavi, mentre in quella attuale è stato ovviamente il Porto a mettersi si traverso sulla strada della squadra di Andrea Pirlo.

Un’eliminazione ai quarti di finale e due consecutive agli ottavi (cosa questa che non era mai accaduta nella storia della Juventus), troppo poco ovviamente non solo per la Juventus, ma anche per un giocatore che in carriera di Champions League ne ha vinte ben cinque e sempre da protagonista assoluto: una con il Manchester United e quattro con il Real Madrid.

Fin dalle ore successive all’eliminazione per mano del Porto, sono stati in molti a chiedersi se il ‘progetto’ Cristiano Ronaldo, almeno in Champions League, sia da considerarsi fallito. Una riflessione questa figlia dei risultati ma anche dai costi esorbitanti dell’operazione che in tanti hanno e stanno evidenziando.

Per ora le cose non sono andate come i i dirigenti e i tifosi bianconeri si sarebbero aspettati, ma il fuoriclasse portoghese è legato alla Juve da un altro anno di contratto e quindi avrà almeno un’altra occasione per riscattarsi.