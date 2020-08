Flop Pastore, la Roma gli offre la lista gratuita: minusvalenza da 24 milioni

La Roma è disposta a dare a Javier Pastore il cartellino gratuito prima del Siviglia per alleggerire le casse dall'ingaggio.

Una delle peggiori operazioni di mercato condotte dalla negli ultimi anni: questo si è rivelato Javier Pastore dopo la sua nuova avventura italiana. L'argentino ha collezionato soltanto 11 spezzoni di gara nell'ultima stagione e la società giallorossa è disposta a dare al giocatore il cartellino gratuito pur di alleggerirsi del pesante ingaggio.

Stando a quanto riferito dal 'Corriere della Sera', il trequartista argentino sarà inserito nella lista gratuita prima del dopo l'esclusione dalla lista Uefa. Soltanto 70 minuti giocati dalla ripresa del campionato, 9 presenze prima dell'emergenza sanitaria: una stagione fallimentare per un giocatore pagato ben 24,5 milioni nel momento dell'acquisto dal .

Un affare da circa 40 milioni di euro se si contano anche i 4,5 milioni di ingaggio netti a stagione fino al 2023: per questo la dirigenza giallorossa si mostra disposta a perdere Pastore a zero, proprio come fatto dall' con Mkhitaryan e dal con Sanchez.

Altre squadre

La Roma accetterà dunque una notevole minusvalenza pur di alleggerire le casse dai milioni dell'ingaggio dell'ex . In attesa di capire come procederà la trattativa societaria, la Lupa procede con la riduzione del monte ingaggi.