Flop in Cina, El Shaarawy aspetta di tornare protagonista: in Serie A

Sfumato il passaggio alla Roma in estate, l'italo-egiziano potrebbe tornare giallorosso nel 2021: in Cina pochi goal e tanta voglia di un ritorno.

Il calciomercato è uno stato d'animo, strano, che cambia continuamente. Ci possono essere sciarpe, foto, visite mediche e tante, tante voci, prima di una reale ufficiale. Dire affare fatto non è certezza, fino ad un comunicato nero su bianco. Stephan El Shaarawy sembrava veramente potesse tornare alla nella strana finestra di trattative estivo-autunnale, ma alla fine grossa delusione per la Roma, per il giocatore, per i tifosi, per i fanta-allenatori. Insomma, per un bel po' di persone.

Gioca in , El Shaarawy, proprio nel periodo in cui il coronavirus Covid-19 è venuto alla luce, posticipando a lungo la ripresa del torneo asiatico. Stipendio top per l'attaccante italo-egiziano, certo, ma pochi goal, pochi sorrisi, poca voglia di continuare a giocare in quel di Shanghai. Perchè come la maggior parte dei giocatori approdati in tal campionato, ok l'idea iniziale, l'adrenalina dei milioni, il provare una nuova esperienza. Poi, però, si torna alla realtà della nostalgia, di casa, della .

Reduce dalla sua seconda stagione in doppia cifra in carriera, El Shaarawy aveva accettato le sirene con gli occhi a mandorla, per confrontarsi con un nuovo torneo estero dopo aver provato quello francese, per guadagnare di più, non giriamoci attorno, per trovare spazio da titolare. Risultato? Sedici presenze ed un goal pagato a peso d'oro dallo Shenhua. Un vero e proprio flop, come quello di tanti altri colleghi in terra cinese. Perchè non ci sono mezze misure, o non sembrano esserci: o numeri al top, o numeri horror. La seconda.

El Shaarawy, cupo e mogio a Shanghai, ha ritrovato il sorriso con la Nazionale azzurra, trascinandola contro Liechtenstein e Moldavia. Certo, in amichevole, certo contro rappresentative non proprio top (eufenismo), ma dove ha comunque dimostrato una voglia matta di fare bene, se si trova in un contesto giusto per lui. Che tradotto, significa , qualunque sia il luogo, nella sua Liguria, a Milano, a Roma. E proprio la Capitale potrebbe nuovamente essere sua in futuro.

Perchè sì, El Shaarawy alla Roma è sfumato in chiusura di calciomercato, ma a gennaio potrebbe riaprirsi la pista. L'italo-egiziano ex vuole riprendersi la Serie A, e se non saranno i colori giallorossi, sarà un'altra maglia capace di convincerlo. Si vedrà in futuro, ma intanto proseguirà in Cina ancora un po', senza però nessun titolo in cascina, vista l'eliminazione dello Shanghai Shenhua dalla lotta al titolo, in un nuovo torneo cinese composto da due gironi più i playoff. Necessari dopo il caos coronavirus e lo slittamento estremo dell'annata.

Si parla già di un prestito oneroso da un milione e mezzo per riportare El Shaarary alla Roma in estate, così da essere duttile attaccante ovunque di Fonseca. Ci spera, non si sbottona, ma vuole tornare, superando la delusione:

"Avevo bisogno di giocare, in Cina il campionato starà fermo fino a febbraio, la trattativa non è andata a buon fine, ma avevo dato la mia disponibilità a tornare. L'ingaggio non c'entra, se è saltata la trattativa è per altri motivi. Per un mese mi sono allenato da solo non potendo rientrare in Cina per il discorso Covid".

Deluso El Shaarawy, tagliatosi l'ingaggio ma fuori dall'Italia per mancanza di tempo. Che ora si allarga, con due mesi a disposizione per pensare, per farsi trovare pronto ad una nuova eventuale chiamata della Roma o di un altro club di Serie A. Perchè pensare ad una sua conferma in quel di Shanghai appare utopia.

Ha bisogno di sentirsi importante, per rendere. Deve essere responsabilizzato, per brillare. In una situazione favorevole, può essere un giocatore top e non solo uno normale, come capitato a prima, in Cina oggi. Entrambe all'estero, fuori da quell'Italia in cui è sempre stato discontinuo, sempre sul punto di essere un campione di prima categoria, ma sempre considerato tra i migliori per le big, per la Nazionale azzurra.

Con la fascia da capitano al braccio, nella rappresentativa di Mancini, ha segnato una doppietta, che gli mancava da tempo immemore. Da Roma, da quella maglia che cominciava a vedersi addosso per lungo tempo prima del crollo:

"Speravo in un epilogo diverso ma non sempre si ha ciò che realmente si vuole! Ci sono tanti, troppi fattori di cui tener conto in situazioni come questa e alcune volte non dipendono solo da te... È stata una scelta difficile e pesante ma nella vita si arriva sempre ad un momento in cui certe scelte vanno fatte quando metti tutto sul piatto della bilancia, carriera ma soprattutto vita futura. Sono consapevole che entro a far parte di un “nuovo” mondo, con nuove prospettive ma continuando a fare quello per cui ho sempre vissuto. Quello che è certo è che nessuno mi porterà mai via le emozioni che ho provato giocando con questa maglia, da quel gol di tacco all’esordio fino all’ultimo applauso nel giro di campo all’Olimpico! Vi parlo a cuore aperto come foste miei amici e voglio dirvi che lascio con grande malanimo una città e una tifoseria che mi ha dato tantissimo, dal primo giorno che sono arrivato. In questi tre anni e mezzo sono cresciuto tanto insieme a voi e sento fortemente di dovervi ringraziare tutti, dai tifosi ai miei compagni, dagli allenatori ai dirigenti, dalle persone che lavorano a Trigoria a tutte quelle che ho conosciuto qui a Roma.. Tutto questo si può semplicemente riassumere con una sola parola: famiglia! E la cosa che mi rende più felice è quella di aver lasciato un bel ricordo nei rapporti personali che ho creato con tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso; questo è quello che mi rimarrà per sempre nel cuore a prescindere da tutto! Non sarà un addio.. Grazie Roma".

Già a inizio 2019 parlava di un arrivederci, senza date. Slittato, il ritorno, nell'estate del coronavirus. Realtà, chissà, nell'inverno che potrebbe portare importanti novità nella lotta al terribile male. Si vedrà, si lavora, senza sicurezze. Ci spera, nella Roma, per dimenticare il flop cinese. Con il quale dovrà convivere ancora, con un pensiero fisso in testa, ma con la consapevolezza che servirà tempo per tornare al passato e guardare, allo stesso tempo, al futuro.