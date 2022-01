Flop dell'Algeria in Coppa d'Africa, un punto in due gare da campioni in carica

La Coppa d'Africa sta regalando il consueto mix tra conferme e sorprese. Fa parte della seconda categoria - ma in senso negativo - l'Algeria, partita tra le favorite per la vittoria finale e a serio rischio eliminazione.

Le 'volpi del deserto' si sono presentate all'appuntamento da campionesse in carica, avendo trionfato nell'edizione del 2019 battendo in finale il Senegal con il goal decisivo di Bounedjah.

Inserita nel Gruppo E con Costa d'Avorio, Sierra Leone e Guinea equatoriale, l'Algeria dopo 2 partite si trova all'ultimo posto del raggruppamento con un solo punto (frutto dello 0-0 all'esordio contro la Sierra Leone).

Per accedere al turno successivo, la nazionale algerina deve assolutamente battere la Costa d'Avorio nell'ultima gara del girone. Così facendo può terminare nelle prime due posizioni oppure sperare comunque nella qualificazione risultando una delle migliori terze classificate.

L'eventuale eliminazione dell'Algeria potrebbe non dispiacere a Milan e Napoli. I rossoneri, infatti, riaccoglierebbero in anticipo il centrocampista Ismael Bennacer, mentre gli azzurri farebbero lo stesso con l'esterno offensivo Adam Ounas (ancora non impiegato in Nazionale per le sue precarie condizioni fisiche).