Flamengo-Vasco, Gabigol aggredito: ginocchiata da un dirigente avversario

L'attaccante del Flamengo è stato colpito da un avversario al termine della gara: "Non capisco quest'aggressività".

E' successo di tutto nel match del campionato brasiliano tra Flamengo e Vasco da Gama. Non solo le otto reti, quattro per parte, segnate in una delle gare più spettacolari dell'anno, ma anche una rissa a fine partita che ha visto Gabigol, bomber del team di casa, attaccato da un dirigente avversario.

Um dirigente do Vasco acertou um chute no Gabigol ao final da partida. pic.twitter.com/139BtDbhua — Diego V Regal (@mulambodiego) November 14, 2019

Al termine del match, infatti, si sono accesi gli animi e in campo si è accesa una mini-rissa. Gabigol è stato separato dagli avversari al pari dei compagni, quando è stato avvicinato da Andre Sousa, ovvero un dirigente del Vasco da Gama.

Souza si è avvicinato con fare minaccioso a Gabigol, rifilandogli una ginocchiata che ha lasciato di stucco l' :

"Stavo parlando con Fellipe della partita, quando questo signore è venuto e mi ha dato un colpo. Mi ha aggredito, si vede chiaramente nelle immagini. Non ho avuto reazioni. Quest'aggressività non riesco davvero a capirla".

Il dirigente del Vasco da Gama rischia ora una lunga squalifica, con il Flamengo che si è chiesto come un dirigente come Souza possa far parte di una squadra importante. Gabigol non sembra aver accusato problemi fisici dop la ginocchia ricevuta sulla coscia dall'avversario.

Come noto il Flamengo sfiderà il River Plate nella finale di Copa Libertadores: Gabigol, assoluto trascinatore dei rossoneri, ci sarà.