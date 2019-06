Flamengo, ufficiale l'acquisto di Rafinha: messaggio d'auguri dal Bayern Monaco

Detto addio al Bayern Monaco, Rafinha è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Flamengo: contratto biennale, messaggio d'auguri dai bavaresi.

Ritorno a casa: Rafinha è un nuovo calciatore del Flamengo. Salutato il dopo otto anni passati a difendere i colori del club bavarese, l'ex ha deciso di tornare in dove ha firmato un contratto biennale con i rossoneri di Rio de Janeiro.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Vestite in passato le maglie di Coritiba e Lodrina-PR, per Rafinha si tratta della terza avventura nella terra che gli ha dato i natali, pronto ora a portare tutta l'esperienza accumulata in Europa in un club glorioso come il Flamengo.

Secondo quanto riportato da 'Globo Esporte', il giocatore dovrebbe essere presentato il prossimo 24 giugno, potendo così far partire ufficialmente la sua nuova esperienza in rossonero a 33 anni.

We wish you all the very best at Flamengo, Rafa! ❤️#MiaSanMia https://t.co/2DBIvhpy46 — FC Bayern English (@FCBayernEN) June 10, 2019

Resa nota la notizia, il ha voluto esprimere subito il proprio affetto nei confronti del giocatore sui social, pubblicando un post di auguri per Rafinha. D'altronde, con 7 , 4 DFB-Pokal, 4 Supercoppe di , 1 Supercoppa d'Europa, 1 Mondiale per Club e 1 , Rafinha dalle parti di Monaco ha contribuito a scrivere la storia.