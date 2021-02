Flamengo-Internacional, Rodinei espulso: un tifoso aveva pagato per farlo giocare

L'Internacional ha perso la sfida decisiva contro il Flamengo, con Rodinei espulso: un tifoso aveva pagato la clausola per farlo giocare.

Storie di calcio brasiliano, visto che probabilmente solo in Sud America, ed in particolare in Brasile, possono succedere queste cose. Facciamo un passo indietro di qualche giorno: alle porte della sfida decisiva per il campionato tra Internacional e Flamengo, la mossa di un tifoso dell'Internacional ha scioccato la vigilia della partita.

Rodinei, giocatore dell'Internacional ma in prestito dal Flamengo, sul contratto aveva una clausola che gli impediva di giocare contro i rossoneri, a meno che non fosse stata pagata la penale di 153mila euro per far giocare il giocare.

Ebbene, come riportato da 'UOL', è stato un tifoso a pagare la clausola di Rodinei. Tale Elusmar Maggi Scheffer, uomo d'affari di 60 anni, socio-proprietario del Bom Futuro Group (azienda agroalimentare) , ha deciso di donare quella somma per far scendere in campo Rodinei contro il Flamengo.

Ricordiamo che, prima dello scontro diretto di ieri notte, l'Internacional aveva un punto di vantaggio sugli avversari. Ma accade l'impensabile nella gara: l'Internacional passa in vantaggio con Edenilson, De Arrascaeta pareggia i conti sull'uno a uno.

Poi, in apertura del secondo tempo, Rodinei viene espulso lasciando i suoi compagni in dieci. Con l'nferiorità numerica, l'Internacional subisce il goal di Gabigol che mette il timbro decisivo sulla vittoria dei rossoneri (con tanto di sorpasso in classifica ad una giornata soltanto dalla fine).

Adesso la situazione è critica, con due punti di vantaggio per il Flamengo e l'Internacional costretto a sperare in una sconfitta dei rivali all'ultima giornata.

E torna incredibilmente in gioco il tifoso Elusmar Maggi Scheffer: ha proposto una somma al San Paolo (avversario del Flamengo all'ultima giornata) per vincere contro i rossoneri e spalancare le porte alla vittoria dell'Internacional, che nel mentre dovrà però battere il Corinthians.