Flamengo, Gabigol protagonista: goal, espulsione e provocazione ai tifosi avversari

Il protagonista del big match fra Gremio e Flamengo è ancora una volta Gabriel Barbosa: Goal, cartellino rosso e poi la provocazione verso i tifosi.

Il campionato brasiliano prosegue all'insegna di Gabriel Barbosa: l'attaccante di proprietà dell' anche questa sera è stato il protagonista assoluto del big match fra il suo Flamengo ed il Gremio, nel quale Gabigol ha realizzato il goal numero 22 nel Brasileirao.

Nella partita contro il Gremio, però, non è bastata la gioia della rete a Gabigol, ma il brasiliano ha voluto prendersi la scena con un'espulsione per proteste subita al 74' e poi rispondendo ai fischi dei tifosi del 'Tricolor' ricordando i 5 goal che il Mengao gli ha inflitto nella vittoria del Maracanà nella semifinale della Copa Libertadores. Sul suo profilo 'Twitter' ha poi arringato i 'torcedores' del Flamengo al grido di 'contro tutto e tutti".

CONTRA TUDO E TODOS! pic.twitter.com/d5SrPesiAd — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 17, 2019

Le ultime uscite di Gabigol sono state caratterizzate dalle reti segnate e dalle polemiche in cui è costantemente invischiato: nella scorsa partita contro il Vasco da Gama, infatti, l'attaccante classe '96 era stato aggredito da un dirigente avversario che lo aveva colpito con un ginocchiata. Insomma, sempre nell'occhio del ciclone Gabriel Barbosa. Una stagione da record nel quale è diventato il miglior marcatore all time nel campionato brasiliano con la maglia 'rubronegra' in una singola stagione, superando sua maestà Zico che si è fermato a quota 21 goal.

La prossima partita che attende il Flamengo è la finale di Libertadores contro il River Plate di 'Napoleon' Gallardo in programma il prossimo 23 novembre. La sfida si preannuncia come una delle più incerte degli ultimi anni, con i brasiliani in grande spolvero e gli argentini pronti a difendere la coppa e il titolo di 'El Mas Grande', ma una certezza ci sarà: Gabigol sarà protagonista,