Fitta al polpaccio, Osimhen deve fermarsi: può saltare anche il Verona

Victor Osimhen non ci sarà nella prossima sfida contro la Salernitana. A fermarlo un problema al polpaccio, il Napoli vuole vederci chiaro.

Il Napoli non potrà contare sul suo uomo di punta nella sfida che tra qualche ora lo vedrà impegnato contro la Salernitana. Victor Osimhen non prenderà infatti parte al ‘Derby campano’ e, sebbene la rosa partenopea anche in attacco garantisca soluzioni più che importanti, l’assenza del nigeriano è comunque una di quelle che rischia di farsi sentire.

Il numero 9 azzurro è uno degli uomini più in forma dell’intero campionato e la sua importanza va ben oltre i cinque goal sin qui segnati in nove partite giocate nel torneo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i primi segnali che qualcosa potesse non andare dal punto di vista muscolare, si sono avuti già nel corso della sfida con la Roma, quando Osimhen ha avvertito una fitta al polpaccio destro.

L’attaccante ha deciso di non fermarsi e sembrava fosse bastato un solo giorno di riposto per porre il problema alle spalle, ma contro il Bologna il fastidio si è riproposto e la cosa è successa nuovamente sabato mattina a Castel Volturno nel corso della rifinitura in vista della Salernitana.

Normale dunque che in casa Napoli si sia deciso di fermare il giocatore. La volontà adesso è quella di vederci più chiaro e la risonanza magnetica in programma nelle prossime ore da questo punto di vista dirà di più.

La preoccupazione non è tanta, ma nulla verrà lasciato al caso. Il problema maggiore è quello che i partenopei sono chiamati a fare i conti con un calendario molto fitto. Se non ci saranno le giuste garanzie, Osimhen non partirà mercoledì per Varsavia per prendere parte alla sfida di Europa League con il Legia e se verranno riscontrati dei danni al muscolo non scenderà in campo nemmeno nella sfida di campionato con il Verona in programma domenica prossima al ‘Maradona’.