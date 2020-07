Fiorentina-Verona, lieve mancamento per Juric a fine partita

Ivan Juric ha accusato un leggero giramento di testa al termine di Fiorentina-Verona: allarme rientrato pochi minuti più tardi.

Momenti di leggera apprensione al termine di -: durante gli ultimi minuti del match l'allenatore scaligero Ivan Juric ha accusato un lieve mancamento con un giramento di testa, forse dovuto al caldo.

Questa la nota ufficiale del club sulle condizioni di Juric:

"L''allenatore in seconda Matteo Paro - in sostituzione di mister Ivan Juric che, al termine della gara, ha avuto un attacco di emicrania".

Nulla di grave per l'allenatore gialloblù, che ha immediatamente reidratato il proprio corpo e qualche minuto dopo le sue condizioni sono tornate normali. Soltanto attimi di spavento per il tecnico, che non prenderà parte alle interviste con la stampa.

Sarà il suo vice a commentare il match del Franchi, che ha visto la Fiorentina trovare il pareggio proprio allo scadere, in pieno recupero, con la rete di Cutrone, bravo a finalizzare il perfetto assist di Chiesa: una doppia mossa indovinata da mister Iachini all'intervallo.