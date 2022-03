Fiorentina-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Fiorentina-Verona

• Data: domenica 6 marzo 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Fiorentina contro Verona. Due sorprese di questa stagione sono pronte a darsi battaglia in una gara che mette in palio tre punti e la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle zone di classifica che garantiscono un posto nelle coppe europee.

I viola arrivano all'appuntamento in seguito a due ko: il primo in campionato, maturato in extremis in casa del Sassuolo, e il secondo in Coppa Italia per mano della Juventus. Per questo motivo l'incontro con i gialloblù rappresenta per la squadra di Italiano la possibilità di rimettersi in carreggiata.

Completamente diverso l'umore del Verona. Gli scaligeri hanno vinto per 3-1 contro il Verona nell'ultima gara di campionato disputata ed erano reduci dal pareggio all'Olimpico contro la Roma.

In questo articolo tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove seguirla in tv e in streaming.

ORARIO FIORENTINA-VERONA

La partita Fiorentina-Verona si giocherà alle ore 15 di domenica 6 marzo allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

DOVE VEDERE FIORENTINA-VERONA IN TV

La partita verrà trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. In alternativa si può collegare al tv un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o dei dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

FIORENTINA-VERONA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Fiorentina e Verona si potrà seguire anche in streaming su DAZN, collegandosi al sito ufficiale tramite computer fisso o scaricando l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Fiorentina-Verona è affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Sergio Floccari.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti su Fiorentina-Verona saranno disponibili anche su GOAL, tramite la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VERONA

Il principale dubbio di Italiano è relativo all'attacco, che dovrebbe comunque essere composto da Ikoné, Piatek e Gonzalez. Per il resto confermato il 4-3-3 con Terracciano in porta, linea difensiva con Venuti (Odriozola ko), Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo Torreira nel ruolo di regista con Castrovilli e Duncan ai lati.

Tudor recupera Casale e Gunter in difesa. I due affiancheranno Ceccherini nella linea a tre davanti a Montipò. Potrebbe però dare forfait Barak, non al meglio: pronto Lasagna. Lazovic e Faraoni esterni di centrocampo, Tameze e Ilic nel cerchio che delimita le due metà campo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Sottil.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone.