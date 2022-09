Fiorentina-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina riceve la visita del Verona alla 7ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

Due tifoserie gemellate, ma anche due squadre che hanno assoluto bisogno di punti. Fiorentina-Verona è una delle sfide valide per la 7ª giornata di Serie A. Un’eventuale sconfitta può portare una delle due contendenti ad essere risucchiata dalla parte bassa della classifica.

La Fiorentina appare in questo momento la brutta coppia della squadra ammirata lo scorso anno. In Conference League ha esordito ai gironi con un deludente 1-1 casalingo contro l’RFS e con una dolorosa sconfitta per 0-3 in Turchia contro il Basaksehir, mentre in campionato non vince dalla 1ª giornata e viene dalla sconfitta esterne sul campo del Bologna.

Il Verona ha cambiato molto rispetto alla scorsa annata a cominciare dall’allenatore, con Cioffi che ha preso il posto di Tudor. Via anche quattro elementi importanti, come Casale, Barak (andato proprio alla Fiorentina), Caprari e Simeone. Gli scaligeri hanno al momento 5 punti in classifica, 3 in più rispetto al terzultimo posto.

Quella tra viola e gialloblù non può essere una partita normale per i due tecnici. Italiano è stato un simbolo del Verona tra il 1996 e il 2007, collezionando 260 presenze e 25 goal. Cioffi, invece, è nato a Firenze e ha sempre avuto la Fiorentina nel cuore. Non ha però esperienze in viola, né da giocatore né da tecnico.

Queste sono solo alcune delle informazioni relative a Fiorentina-Verona che troverete in questo articolo: nelle righe seguenti, troverete indicazioni su dove vedere la partita in tv e streaming e aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO FIORENTINA-VERONA

Fiorentina-Verona andrà in scena domenica 18 settembre 2022, con inizio previsto per le ore 15.00. il teatro del match sarà lo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

DOVE VEDERE FIORENTINA-VERONA IN TV

La sfida del ‘Franchi’ è una di quelle che verranno trasmesse in esclusiva da DAZN. Tale piattaforma si può vedere su qualsiasi tipo di televisore, accedendo all’app nelle normali smart tv oppure anche sulle televisioni non di ultima generazione. In questo secondo caso, sarà necessario dotarsi di un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION BOX, oppure di una console come PlayStation e Xbox.

FIORENTINA-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Oltre alla diretta televisiva, con DAZN c’è la possibilità di assistere alla partita in streaming. L’app della piattaforma, oltre ad essere visibile sulle moderne smart tv, è anche scaricabile su smartphone e tablet. In alternativa, si può accedere al sito ufficiale tramite pc e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La coppia scelta da DAZN per raccontare Fiorentina-Verona prevede Federico Zanon come prima voce e Stefan Schwoch al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita in programma a Firenze verrà seguita minuto per minuto anche qui su GOAL. Accedendo al nostro portale e cliccando sulla specifica cronaca testuale, non vi perderete nessuna emozione regalata dalla gara del ‘Franchi’.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VERONA

Italiano non modifica il suo 4-3-3, ma dovrà fare a meno di diversi elementi. Emergenza in difesa, con Venuti al posto di Dodò sulla destra e Ranieri come partner di Martinez Quarta in mezzo. Il reparto posto davanti a Terracciano è completato da Biraghi. Amrabat play con Bonaventura e Barak mezzali, Jovic al centro dell’attacco, con Kouamé e Sottil sulle corsie esterne.

Cioffi risponde con il 3-4-1-2, con Montipò tra i pali protetto da una difesa con Hien, Cabal e Coppola. Ilic e Veloso (o Tameze) saranno i due riferimenti in mezzo al centrocampo, mentre sulle fasce agiranno Faraoni o Terracciano con Doig a sinistra. Lazovic giostrerà tra le linee, alle spalle delle due punte Henry e Lasagna.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna.