Fiorentina-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina sfida il Verona nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 19 dicembre 2020

19 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Fiorentina di Cesare Prandelli, ancora a caccia della prima vittoria della sua gestione, sfida in casa nell'anticipo della 13ª giornata di il Verona di Ivan Juric, reduce dalla sconfitta casalinga contro la nel turno infrasettimanale di campionato.

I toscani sono diciasettesimi in classifica con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, gli scaligeri si trovano in 7ª posizione a quota 19, con un cammino di 5 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte. Fra le due formazioni sono 29 i precedenti disputati nel massimo campionato in casa dei gigliati, che conducono nelle statistiche con 14 vittorie, 9 pareggi e 6 affermazioni gialloblù.

Tuttavia la Fiorentina non ha mai vinto negli ultimi quattro incroci con i veneti fra le mura amiche, riportando 2 pareggi e 2 k.o. L'ultimo successo interno contro il Verona risale al 2 dicembre 2013, con un 4-3 per i viola guidati allora da Montella grazie ad una doppietta di Borja Valero e ai goal di Vargas e Giuseppe Rossi.

I toscani hanno collezionato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, gli scaligeri vengono da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

Gaetano Castrovilli è il miglior realizzatore dei viola con 4 goal, Mattia Zaccagni e Antonin Barak (assente per squalifica al Franchi) si dividono invece lo scettro di giocatori più prolifici dei gialloblù con 3 reti segnate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-VERONA

Fiorentina-Verona si disputerà il pomeriggio di sabato 19 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 59ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

L'anticipo Fiorentina-Verona sarà trasmesso in diretta tv da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà possibile seguire la sfida Fiorentina-Verona anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà anche collegarsi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda modalità per seguire in streaming Fiorentina-Verona è costituito da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che offre la visione di molti eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Prandelli potrebbe confermare anche contro gli scaligeri un prudente 3-5-2. Davanti vanno verso la conferma Ribery e Vlahovic, che dovrebbe ancora una volta essere preferito a Kouamé. A centrocampo si contendono una maglia dal 1' come mezzala sinistra Castrovilli e Pulgar. Il playmaker sarà nuovamente l'ex della sfida, Amrabat, con Bonaventura mezzala destra. Lirola (in vantaggio su Venuti) e Biraghi agiranno da tornanti a tutta fascia. Fra i pali ci sarà Dawidowicz e davanti a lui la difesa a tre composta da Caceres, Milenkovic e German Pezzella.

Squalificato Barak, espulso contro la Sampdoria, Juric potrebbe confermare sulla trequarti Salcedo in coppia con Zaccagni, alle spalle del centravanti Di Carmine. A centrocampo Tameze affiancherà dal 1' Miguel Veloso, mentre sulle corsie esterne a destra ci sarà Faraoni e a sinistra Dimarco potrebbe essere preferito a Lazovic. In difesa, complici i problemi fisici di Ceccherini, si rivedranno probabilmente dal 1' Lovato, Dawidowicz e Magnani. In porta giocherà Silvestri.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Zaccagni, Salcedo; Di Carmine.