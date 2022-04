Fiorentina-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Fiorentina-Venezia

• Data: sabato 16 aprile 2022

• Orario: 16:30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Ultimo miglio di campionato per le squadre di Serie A. La Fiorentina, al vertice dell'entusiasmo dopo il successo esterno in casa del Napoli, ospita il Venezia in quello che almeno sulla carta dovrebbe essere un impegno ampiamente alla portata.

La squadra Italiano con un successo resterebbe nelle zone di classifica utili per un posto in Europa League, in attesa di recuperare la gara contro l'Udinese.

Segui Fiorentina-Venezia su DAZN. Attiva ora

I veneti arrivano all'incontro reduci dall'ennesima sconfitta stagionale subita per mano dell'Udinese e approdano a Firenze alla ricerca di 3 punti che potrebbero rimetterli in carreggiata nella lotta per evitare la retrocessione

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

DOVE VEDERE FIORENTINA-VENEZIA IN TV

La partita è trasmessa da DAZN in esclusiva. Per vederla ci si può collegare con una smart tv di ultima generazione all’app della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

FIORENTINA-VENEZIA DIRETTA STREAMING

La gara tra Italiano e Zanetti si potrà seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Da remoto è sufficiente collegarsi da pc al sito ufficiale mentre per i dispositivi mobili come smartphone e tablet è necessario scaricare l’app per

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di DAZN è a cura di Ricky Buscaglia, assistito al commento tecnico da Dario Marcolin.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VENEZIA

Per Italiano ci sono da valutare le condizioni di Odriozola e Bonaventura. In caso sono pronti Venuti e Duncan a sostituire i rispettivi compagni nei relativi ruoli. Per il resto il tecnico viola conferma in blocco la formazione che ha vinto a Napoli con eccezione di Amrabat, sostituito da Torreira e Ikoné preferito a Saponara.

Dionisi risponde con il modulo a specchio, riportando Modolo in mezzo alla difesa con Ceccaroni. A centrocampo Vacca prenderà il posto di Ampadu, mentre davanti ci sarà Okereke al posto di Johnsen insieme ad Aramu ed Henry.

L'articolo prosegue qui sotto

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Modolo, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Dionisi