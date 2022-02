Fiorentina-Udinese si deve giocare: per il Giudice Sportivo niente 3-0 a tavolino

La sfida tra Fiorentina e Udinese, inizialmente in programma lo scorso 6 gennaio, si dovrà giocare. È quanto ha stabilito dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo aver esaminato la documentazione presentata dal club friulano, che non si era presentato all'Artemio Franchi di Firenze per disputare l'incontro a causa dello stop imposto dall'ASL dopo le diverse positività al Covid-19 riscontrate all'interno del gruppo squadra.

Il Giudice Sportivo ha stabilito che non saranno applicate sanzioni all'Udinese, ovvero un punto di penalizzazione, come stabilito dal regolamento per i club che non disputano un incontro del campionato di Serie A. A comunicare la decisione è la Lega Serie A attraverso un nota ufficiale, in cui si precisa che sarà la stessa Lega a stabilire la data e l'orario in cui verrà disputata la gara, valida per il 20° turno di Serie A:

"In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima".

La decisione arriva in seguito a quelle relative al match tra la Salernitana e proprio l'Udinese, con la Corte Sportiva d'Appello che ha accolto il ricorso del club campano e tolto la penalizzazione, così come i tre punti inizialmente assegnati a tavolino ai bianconeri, ordinando la disputa della gara, e a Bologna-Inter, con il ricorso dei nerazzurri - che chiedevano la vittoria per 3-0 a tavolino - che è stato respinto.