Fiorentina-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Udinese

Fiorentina-Udinese Data: 27 aprile 2022

27 aprile 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), numero Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite)

DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), numero Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Dopo mesi di ricorsi e di incertezze, vanno in scena i recuperi della 20ª giornata di Serie A tra cui Fiorentina-Udinese. Una sfida chiave soprattutto per i viola, che vogliono rimanere attaccati al treno per l'Europa.

Segui Fiorentina-Udinese solo su DAZN. Attiva ora

La Fiorentina sta disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative, dopo le ultime e deludenti annate. I viola sono arrivati fino alle semifinali di Coppa Italia (perdendo però il doppio confronto con la Juventus) e sono in piena corsa per la qualificazione alle Coppe Europee.

Classifica tranquilla quella dell'Udinese, partita con diverse incognite per via delle cessioni di due giocatori importanti come Musso e De Paul e che nel corso della stagione ha vissuto alti e bassi. Nelle ultime settimane, però, la squadra di Cioffi ha trovato continuità e può guardare con serenità alle ultime giornate.

L'Udinese non vince a Firenze dalla stagione 2007/08. Era l'11 novembre 2007, quando i bianconeri guidati da Pasquale Marino ebbero la meglio sui viola di Cesare Prandelli per 1-2 grazie ai goal di Quagliarella e Di Natale.

Queste sono solo alcune delle informazioni riguardo a Fiorentina-Udinese che troverete in questo articolo. Di seguito ci sono i canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO FIORENTINA-UDINESE

La partita verrà giocata mercoledì 27 aprile 2022, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-UDINESE IN TV

La sfida tra i viola e i bianconeri potrà essere vista tramite l'abbonamento a DAZN. Per quanto riguarda la diretta televisiva, ci sono due opzioni: accedere all'app da una smart tv oppure collegare ad un televisore non smart una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), un TIMVISION BOX oppure un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

C'è poi la diretta su Sky, sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), numero Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite).

FIORENTINA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Chi è in possesso dell'abbonamento a DAZN, potrà godersi la partita anche in streaming sul proprio pc (andando sul sito ufficiale della piattaforma) oppure scaricando l'app per il suo smartphone o il suo tablet. Tramite questi dispositivi è possibile anche usufruire di Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati a Sky.

NOW (servizio streaming e on demand di Sky) è un'ulteriore opzione, che propone il meglio dell'emittente satellitare attraverso specifici pacchetti. Tra questi c'è quello denominato 'Sport', che consente la visione delle gare di Serie A.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il match, per quanto riguarda DAZN, verrà raccontato da Ricky Buscaglia e da Alessandro Budel. Non sono ancora stati comunicati, invece, i telecronisti scelti da Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche GOAL non vi farà perdere nulla di Fiorentina-Udinese, proponendovi le formazioni ufficiali al momento dell'annuncio e raccontandovi la partita con la solita cronaca testuale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-UDINESE

Italiano non potrà contare su Torreira, sempre tra i migliori nelle ultime settimane. Al suo posto Duncan, con ai lati Maleh e Bonaventura. In avanti Ikoné potrebbe vincere il ballottaggio con Saponara.

L'articolo prosegue qui sotto

Solito 3-5-2 da parte di Cioffi, che potrebbe decidere di puntare dal primo minuto su due pedine spesso utilizzate a gara in corso e cioè Samardzic (in mediana) e Pussetto (come partner di Deulofeu).

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Duncan, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.