Fiorentina-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-UDINESE: CANALE TV E STREAMING

Partita: Fiorentina-Udinese

Data: 6 gennaio 2022

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 satellite), Sky Sport (canale 252 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Messa alle spalle la sosta natalizia, la Serie A torna protagonista proponendo le prime gare del 2022 e anche del girone di ritorno. Tra le sfide proposte nel 20° turno ci sarà quella che vedrà protagoniste Fiorentina ed Udinese.

I viola ripartono nel torneo forti dei 32 punti messi in cascina nelle loro prime diciannove uscite. Gli uomini guidati da Vincenzo Italiano, che sono reduci dai loro primi pareggi stagionali, ovvero quelli conseguiti contro Sassuolo e Verona, sono arrivati al giro di boa del torneo appaiati in classifica alla Roma e quindi in piena corsa per una qualificazione europea a -2 dalla Juventus quinta e -6 dall’Atalanta dall’Atalanta che ha chiuso il 2021 al quarto posto.

Sono invece 20 i punti totalizzati dall’Udinese che sin qui in campionato ha giocato 18 partite (i friulani non sono scesi in campo lo scorso 21 dicembre contro la Salernitana, poiché la compagine campana non è partita per la trasferta di Udine a causa di alcune positività da Covid all’interno del gruppo squadra).

La squadra allenata da Gabriele Cioffi, che lo scorso 8 dicembre ha preso il posto di Luca Gotti in panchina, è reduce da due risultati utili nel torneo: il pareggio interno contro il Milan ed il netto 4-0 esterno sul campo del Cagliari.

Fiorentina ed Udinese si affronteranno per la novantaduesima volta in Serie A. Il bilancio complessivo sorride ai gigliati in virtù delle 43 vittorie ottenute a fronte di 27 pareggi e 21 affermazioni dei bianconeri.

La sfida di andata, che si è giocata lo scorso 26 settembre 2021, ha visto la Fiorentina imporsi per 1-0 alla Dacia Arena grazie ad una rete su rigore del capocannoniere del campionato Dusan Vlahovic.

In questa pagina tutto su Fiorentina-Udinese: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-UDINESE

Fiorentina-Udinese, sfida valida per il 20° turno del campionato di Serie A, si disputerà giovedì 6 gennaio 2022 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20,45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-UDINESE IN TV

Fiorentina-Udinese verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky.

Nel primo caso, il match sarà visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutte le tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick o Google Chromecast o ancora ad una console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Nel secondo caso invece, i canali di riferimento per seguire la sfida del Franchi saranno Sky Sport Calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4k (canale 213 satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato a Ricky Buscaglia il racconto di Fiorentina-Udinese. Al suo fianco ci sarà Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.

Sky non ha ancora annunciato chi curerà la telecronaca del match del Franchi.

FIORENTINA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Fiorentina-Udinese sarà ovviamente visibile anche in streaming. Coloro che sono abbonati a DAZN, potranno seguire il match attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone accedendo all’evento attraverso l’apposita app compatibile con sistemi operativi iOS ed Android, o il alternativa attraverso pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Anche gli abbonati Sky potranno seguire la gara in streaming attraverso Sky Go, mentre una terza opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio on demand di Sky che propone il meglio della programmazione dell’emittente satellitare, previo l’acquisto di specifici pacchetti.

Coloro che fossero impossibilitato a seguire Fiorentina-Udinese in tv o in streaming hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le novità relative al match e successivamente vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi della gara fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-UDINESE

Vincenzo Italiano si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale Terracciano dovrebbe vincere il ballottaggio con Dragowski tra i pali. Milenkovic e Martinez quarta comporranno la coppia centrale di difesa, mentre le chiavi del centrocampo verranno affidate a Torreira. In attacco potrebbero esserci Callejon e Gonzalez a supporto di Vlahovic.

Gabriele Cioffi sistemerà l’Udinese con un 3-5-2 nel quale, davanti a Silvestri, Becao, Nuytinck e Samir completeranno il pacchetto difensivo. Molina e Udogie presidieranno gli esterni, mentre in attacco toccherà a Beto e Deulofeu.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Asrlan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.