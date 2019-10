Fiorentina-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina ospita l'Udinese nel lunch match della 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La lanciatissima di Vincenzo Montella ospita al Franchi l' di Igor Tudor, in lotta per la salvezza, nel lunch match della 7ª giornata del campionato di .

I toscani, dopo un avvio difficile sotto il profilo dei risultati, si sono ripresi e sono risaliti al 10° posto in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I friulani sono dodicesimi a quota 7, con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

Sono 43 i precedenti disputati in Serie A fra le due formazioni in casa dei viola e vedono un netto predominio sul piano statistico di questi ultimi con 28 vittorie, 10 pareggi e 5 successi dei bianconeri. La Fiorentina, inoltre, ha vinto tutte le ultime 11 sfide giocate al Franchi contro l'Udinese, serie questa che rappresenta la striscia positiva più lunga per i toscani con le squadre che militano oggi nella massima serie.

Il cileno Erick Pulgar è il giocatore più prolifico della squadra di Montella con 3 goal, tutti realizzati su calcio di rigore, mentre Stefano Okaka, Kevin Lasagna e Rodrigo Becão sono i tre giocatori finora andati a segno della squadra di Tudor e hanno tutti realizzato una sola rete.

Curiosamente il centrocampista dell'Udinese Jajalo ha segnato entrambe le sue uniche 2 reti in Serie A proprio contro la Fiorentina quando indossava la maglia del : la prima in casa nel 2015, la seconda in trasferta nel 2016. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Udinese

Fiorentina-Udinese Data: 6 ottobre 2019

6 ottobre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO FIORENTINA-UDINESE

La partita Fiorentina-Udinese si disputerà la mattina di domenica 6 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio del lunch match, che sarà diretto dal signor Alessandro Prontera della sezione di , al suo debutto nel massimo campionato, è previsto per le ore 12.30 Fra le due formazioni sarà l'87° confronto in Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il lunch match Fiorentina-Udinese. Gli utenti potranno seguire la sfida anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Fiorentina-Udinese sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Massimo Callegari, con il supporto del commento tecnico di Dario Marcolin.

I clienti DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida Fiorentina-Udinese in diretta streaming anche su pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, oppure su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando in questo caso la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale DAZN renderà disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Montella pensa alla conferma in blocco della squadra che ha travolto il a San Siro. In attacco tandem composto da Chiesa er Ribery. Nel folto centrocampo, sulle fasce agiranno Lirola a destra e Dalbert a sinistra, mentre Badelj sarà il playmaker e Pulgar e Castrovilli agiranno da interni. Fra i pali ci sarà Dragowski, davanti a lui la difesa sarà composta da Milenkovic, German Pezzella e Caceres.

Tudor ritrova De Paul che giocherà a centrocampo. In attacco ci sarà la coppia formata da Lasagna e Okaka. A centrocampo Stryger Larsen e Sema presidieranno le due fasce, con Jajalo in regia. Mandragora si gioca con Walace il posto di interno destro. Dietro, davanti al portiere Musso, va verso il forfait Rodrigo Becão per un affaticamento muscolare, al suo posto potrebbe vedersi De Maio accanto a Troost-Ekong e Samir.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.