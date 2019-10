Fiorentina-Udinese 1-0: Milenkovic nella ripresa, terza vittoria viola

Un colpo di testa di Milenkovic su calcio d'angolo permette alla Fiorentina di centrare contro l'Udinese la terza vittoria di fila.

Prosegue l'ottimo momento della , che centra il terzo successo consecutivo e aggancia momentaneamente il sesto posto in classifica. Sconfitta l' di Tudor grazie al bel colpo di testa di Milenkovic su calcio d'angolo.

Buon ritmo in avvio di gara con la formazione ospite ben messa in campo e i padroni di casa sempre pericolosi con la velocità di Chiesa e Ribery nelle ripartenze. L'attaccante italiano cerca spesso la conclusione, ma trova sempre il muro bianconero davanti.

Le due difese tengono benissimo e annullano quasi tutti i potenziali pericoli: poco dopo la mezz'ora Nestorovski appoggia in rete sulla sponda di Opoku, ma il VAR annulla il goal per un fallo di mano del difensore ghanese.

Nella ripresa i due reparti offensivi trovano più spazi, ma l'occasione più nitida capita sul destro di Chiesa, che sfrutta l'errore in disimpegno di Ekong ma trova il grande riflesso di Musso. Al 72' la partita si sblocca sul perfetto corner di Pulgar: Milenkovic sale più in alto di tutti e di testa insacca all'angolo.

La reazione bianconera è immediata con il neo entrato Lasagna, che si vede però respingere il diagonale da un ottimo Dragowski. Nel finale la squadra di Montella prende ulteriore fiducia e sfrutta gli spazi lasciati dagli avversari, che non riescono a creare altre occasioni per far male alla porta viola nell'assalto finale.

IL TABELLINO

FIORENTINA-UDINESE 1-0

Marcatori: 72' Milenkovic

FIORENTINA (3-5-2) : Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (64' Benassi), Castrovilli (81' Zurkowski), Dalbert; Chiesa, Ribery (86' Ghezzal). All.: Montella

UDINESE (3-5-2) : Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Larsen (85' ter Avest), Mandragora (78' Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski (63' Lasagna). All.: Tudor

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Castrovilli (F), Opoku (U)

Espulso: Tudor