Fiorentina-Triestina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultima amichevole nel ritiro del Moena per la Fiorentina che sfiderà la Triestina: tutto sulle formazioni e le info su diretta tv e streaming.

Ultima amichevole per la Fiorentina nel ritiro di Moena in Trentino Alto Adige: sulla strada dei viola ci sarà la Triestina, compagine militante nel campionato di Serie C in cui ha raggiunto il primo turno della fase nazionale dei playoff nella passata stagione.

Test importante per la squadra di Italiano, che si troverà di fronte una squadra già protagonista contro una formazione di Serie A: domenica c'è stato il confronto con la Lazio, vittoriosa col risultato di 3-1 grazie alle reti di Immobile, Basic e Bertini. Di Gomez l'unico sigillo dei friulani.

Da monitorare anche la condizione di Luka Jovic, fiore all'occhiello del mercato in entrata della Fiorentina: il serbo si è subito presentato con un poker in mezz'ora al debutto contro il Real Vicenza, destando un'ottima impressione dopo le perplessità relative al triste periodo trascorso in Spagna al Real Madrid.

In questa pagina troverete tutte le info necessarie per rimanere aggiornati su Fiorentina-Triestina: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

L'amichevole che vedrà impegnate Fiorentina e Triestina si disputerà sabato 23 luglio 2022 nello scenario del Centro Sportivo 'C. Benatti' di Moena. Calcio d'inizio fissato alle ore 17.

Non è prevista alcuna copertura televisiva per Fiorentina-Triestina: non sarà dunque possibile guardare il match di Moena in tv.

Non essendoci una copertura televisiva, non ci sarà nemmeno una copertura streaming per Fiorentina-Triestina.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Jovic, Saponara. All. Italiano.

TRIESTINA (4-4-2): Mastrantonio; Ghislandi, Riccardi, Sabbione, Sarzi Puttini; Furlan, Crimi, Ala-Myllymaki, Rocchetti; Adorante, De Luca. All. Bonatti