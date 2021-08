Fiorentina-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina e Torino si affrontano nel secondo turno del campionato di Serie A: tutto sulle formazioni e su come vedere la sfida in tv e streaming.

FIORENTINA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Torino

Fiorentina-Torino Data: 28 agosto 2021

28 agosto 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Sarà una sfida tra squadre che non sono partite nel migliore dei modi, quella che vedrà opposte nel secondo turno della Serie A 2021/2022, Fiorentina e Torino.

I viola infatti, nel loro match di debutto nel torneo, sono stati sconfitti in trasferta per 3-1 dalla Roma di José, mentre i granata sono stati battuti in casa da un’Atalanta capace di imporsi per 2-1 grazie ad una rete decisiva di Piccoli arrivata in pieno recupero.

Tanto la Fiorentina quanto il Torino, nella prima giornata di campionato si sono comunque espressi a buoni livelli, a dimostrazione della bontà del lavoro che stanno svolgendo i loro due nuovi allenatori: Vincenzo Italiano ed Ivan Juric.

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 145 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo parla di un grande equilibrio, in virtù delle 47 vittorie della Fiorentina, a fronte dei 49 pareggi e delle 48 affermazioni del Torino.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Fiorentina-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-TORINO

Fiorentina-Torino, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 28 agosto 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ovvero l’impianto che ospita le partite dei viola. Così come da disposizioni, allo stadio sarà permessa la presenza dei tifosi, ma con capienza effettiva del 50%. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20,45.

Il match che vedrà opposte Fiorentina e Torino sarà trasmesso da DAZN e sarà quindi visibile su smart tv attraverso l’utilizzo dell’apposita app. Sarà inoltre visibile su qualunque tipo di televisori collegandoli a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, oltre alle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Fiorentina-Torino sarà inoltre trasmessa anche dall’emittente satellitare Sky. In questo caso, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda DAZN, la telecronaca dell’evento è stata affidata a Gabriele Giustiniani, con commento tecnico di Marco Parolo.

A curare invece la telecronaca di Sky sarà Riccardo Gentile con commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Essendo trasmessa da DAZN, Fiorentina-Torino sarà ovviamente visibile in streaming. Per gli abbonati sarà possibile quindi seguire la sfida su dispositivi come PC e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, o ancora su smartphone e tablet attraverso l’app compatibile con i sistemi operativi Android e iOS.

Per gli abbonati di Sky sarà invece possibile seguire la gara del Franchi in streaming attraverso Sky Go, mentre un’ulteriore alternativa è rappresentata a NOW, la piattaforma online che permette di vedere la programmazione Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento.

Chi fosse impossibilitato a seguire Fiorentina-Torino in tv o in streaming, ha un’altra opzione per non perdersi un solo istante della gara: la diretta testuale di Goal. Vi racconteremo tutti gli eventi e le fasi salienti della sfida del Franchi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Vincenzo Italiano si affiderà al suo consueto 4-3-3. Tra i pali, vista la squalifica di Dragowski, toccherà a Terracciano, mentre in difesa dovrebbe essere ancora Igor a fare coppia con Milenkovic al centro. Chiavi del centrocampo affidate al Pulgar, mentre Vlahovic sarà il perno centrale di un tridente offensivo completato da Callejon e Gonzalez

Ivan Juric deve rinunciare ancora a diversi elementi indisponibili. Nel suo 3-4-2-1, saranno Izzo, Djidji e Rodriguez a completare il pacchetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic. Singo e Aina presidieranno gli esterni, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Belotti, ci saranno Linetty e Pjaca.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti.