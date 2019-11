Fiorentina, paura per Terzic: scappa durante un tentato rapimento

Per fortuna solo tanto spavento per Terzic, terzino della Fiorentina: due malviventi hanno tentato di rapirlo in Serbia ma è riuscito a scappare.

Triste episodio che poteva trasformarsi in tragedia quello capitato ad Aleksa Terzic, terzino che la ha prelevato in estate dalla .

Il ragazzo si trovava in per onorare l'impegno con la nazionale Under 21 ma, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nella notte è stato speronato in auto: sceso dal mezzo per controllare i danni, due malviventi lo hanno immobilizzato per infilarlo nel bagagliaio.

In maniera del tutto incredibile, Terzic è riuscito a liberarsi e a scappare: i delinquenti si sono 'consolati' rubando l'auto (una Bmw) ma il godimento per il ricco bottino è durato pochissimo.

Il giocatore ha prontamente denunciato l'accaduto fornendo dettagli e spiegazioni alla Polizia che, nel giro di poche ore, ha arrestato i rapitori. Tutto bene quel che finisce bene.