Apprensione in Fiorentina-Spezia: Marchizza esce in barella

Riccardo Marchizza è stato costretto a lasciare il campo in barella nel corso di Fiorentina-Spezia. Ha perso conoscenza dopo una testata.

E’ durato appena 10’ il Fiorentina-Spezia di Riccardo Marchizza. Il difensore della compagine guidata da Vincenzo Italiano è stato infatti costretto a lasciare il campo in maniera così precoce a causa di un infortunio.

Il tutto è accaduto verso l’8’, quando lo stesso Marchizza, a seguito di un duello aereo con Christian Kouamé, ha subito, in maniera involontaria, un duro colpo alla testa.

Immediato è stato l’intervento in campo dei sanitari che gli hanno prestato le prime cure, ma Marchizza non è stato in grado di riprendere il gioco.

Il difensore, che ha lasciato il posto a Ramos, è stato costretto a lasciare il campo in barella poichè inizialmente ha perso conoscenza.

A chiarire fin da subito la dinamica dell’azione è stato proprio Kouamé che ha mimato una testata.

📌 A seguito del fortuito scontro di gioco rimediato al 5’ , Marchizza ha perso per qualche istante conoscenza. Ora è tornato vigile ed è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale 🤍#FiorentinaSpezia — Spezia Calcio (@acspezia) February 19, 2021

Come riportato dallo Spezia, Marchizza si è successivamente ripreso ed è stato trasportato in ospedale per i primi accertamenti.