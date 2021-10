Fiorentina-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina riceve lo Spezia all'11ª di Serie A: tutto ciò che c'è da sapere sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'11ª giornata di Serie A propone tra le altre la sfida tra Fiorentina e Spezia: due squadre che vengono da un risultato non pieno e che hanno bisogno di punti per inseguire i rispettivi obiettivi (l'Europa i viola, la salvezza gli aquilotti).

La Fiorentina è una squadra senza mezze misure, con 5 vittorie e 5 sconfitte nelle prime 10 giornate. una formazione capace di produrre un calcio piacevole, ma che stenta puntualmente contro le grandi (come confermano le sconfitte contro Roma, Inter, Napoli e Lazio).

Lo Spezia appare in crescendo rispetto alle prime, difficili, settimane di stagione. I liguri stanno risultando particolarmente incisivi negli scontri diretti, dato che hanno battuto Venezia e Salernitana e hanno pareggiato contro Cagliari e Genoa.

Quello contro lo Spezia non può essere un match come gli altri per Vincenzo Italiano, alla guida degli aquilotti dal 2019 al 2021. Nel primo anno ha condotto i liguri ad una storica promozione in A battendo il Frosinone nella finale dei playoff, mente nella scorsa stagione ha centrato una straordinaria salvezza in massima serie.

Di seguito molte informazioni importanti riguardo a Fiorentina-Spezia: dalle formazioni scelte dai due allenatori fino a delle indicazioni utili su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-SPEZIA

La partita tra Fiorentina e Spezia è stata programmata per domenica 31 ottobre 2021, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il confronto tra i toscani e i liguri. Avendo una moderna smart tv, basterà accedere all'apposita app e selezionare l'evento desiderato. Nel caso in cui la televisione non fosse di ultima generazione, servirà un supporto ulteriore per poter assistere alla gara. La scelta è ampia: si va da dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o TIMVISION BOX a console da gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per la telecronaca di Fiorentina-Spezia su DAZN sono stati scelti Dario Mastroianni come prima voce e Alessandro Budel per il commento tecnico.

Il match sarà visibile anche su dispositivi diversi dalla televisione. La diretta streaming, infatti, è garantita per i computer (attraverso il sito di DAZN) e per smartphone e tablet con l'applicazione.

Finita la partita, gli abbonati a DAZN potranno rivederla integralmente on demand oppure rivedersi le azioni salienti attraverso gli highlights.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente non può mancare la copertura di Fiorentina-Spezia anche qui su Goal, con la consueta diretta testuale: accedendo al portale troverete aggiornamenti continui, dalle formazioni ufficiali alle azioni della sfida minuto per minuto.

Italiano deve ancora fare a meno di Nico Gonzalez, recentemente risultato positivo al Covid. Al suo posto Sottil, in un tridente con Vlahovic e Callejon. Nella difesa a quattro schierata davanti a Terracciano, Venuto in vantaggio su Odriozola, mentre Milenkovic-Martinez Quarta dovrebbe essere la coppia centrale e Biraghi il terzino sinistro. Torreira nel cuore della mediana, con a fianco Bonaventura e Duncan.

Tante assenze per Thiago Motta, che per il suo 4-2-3-1 ha dubbi per lo più nel settore offensivo. Poche incertezze sulla difesa davanti a Provedel, composta da Ferrer, Hristov, Nikolaou e Bastoni. Kovalenko e Maggiore agiranno in mediana, mentre nel trio alle spalle dell'unica punta Nzola, dovrebbero esserci Colley, Salcedo e Gyasi.

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Colley, Salcedo, Gyasi; Nzola.