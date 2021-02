Fiorentina-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina e Spezia si affrontano nell’anticipo del 23° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Si apre con una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza e che vedrà opposte due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi tra loro, il ventitreesimo turno del campionato di Serie A. Ad affrontarsi nell’anticipo del venerdì saranno infatti Fiorentina e Spezia.

I viola arrivano al confronto con 22 punti messi in cascina in altrettante giornate e dopo le due sconfitte consecutive patite contro Inter e Sampdoria. Per gli uomini di Prandelli le lunghezze di vantaggio sul Cagliari terzultimo sono 7.

Ventiquattro invece i punti per gli Aquilotti che sono reduci da due importanti vittorie consecutive: quelle contro il Sassuolo in trasferta e in casa contro l’ex capolista Milan.

Quella che andrà in scena sarà ovviamente la seconda sfida tra le due squadre in Serie A. La prima si disputò lo scorso 18 ottobre nel girone d’andata e si concluse sul 2-2 con lo Spezia che riuscì a recuperare il doppio svantaggio iniziale (reti di Pezzella e Biraghi nei primi 4’ di gioco) grazie ai goal di Verde e Farias.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO FIORENTINA-SPEZIA

Fiorentina-Spezia si giocherà venerdì 19 febbraio 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, quindi nell’impianto che ospita le partite casalinghe dei gigliati. Come ormai di consueto, il match si giocherà a porte chiuse, così come imposto dalle norme adottate per fronteggiare la pandemia. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 18,30.

La partita valida per il 23° turno di campionato di Serie A che vedrà opposte Fiorentina e Spezia verrà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente satellitare Sky.

La sfida del Franchi sarà visibile per gli abbonati sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Come di consueto, sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming attraverso Sky Go. Gli abbonati Sky potranno quindi seguire Fiorentina-Spezia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet tramite l’apposita app per sistemi iOS e Android, oppure su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa sarà costituita da Now Tv, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Coloro che fossero impossibilitati a seguirein tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da. Vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Cesare Prandelli dovrebbe affidarsi all'abituale 3-5-2 nel quale saranno Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta a comporre il pacchetto difensivo. A centrocampo si rivedrà Amrabat dopo la squalifica, mentre in avanti, saranno Eysseric, Kouamé e Kokorin a contendersi una maglia da titolare al fianco di Vlahovic. Sempre out Ribery.

Consueto 4-3-3 per Vincenzo Italiano che in difesa non potrà certamente contare sugli squalificati Erlic e Bastoni. La linea davanti a Provedel dovrebbe quindi essere composta da Vignali, Ismajli, Chabot e Marchizza. A centrocampo conferma per il terzetto formato da Estevez, Ricci e Maggiore. In attacco, Agudelo dovrebbe agire da ‘falso nove’ in un tridente completato da Gyasi e Saponara.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Eysseric.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara.