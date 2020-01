Fiorentina-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina sfida la SPAL nella 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Beppe Iachini ospita in casa la di Leonardo Semplici nello scontro salvezza della 19ª giornata di , ultima del girone di andata. I toscani sono quindicesimi in classifica con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, gli emiliani si trovano in fondo alla graduatoria a quota 12, con un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e 12 k.o.

I 18 precedenti disputati in Serie A in casa dei viola sorridono a questi ultimi con 10 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo successo degli estensi in casa dei gigliati risale al lontano 16 aprile 1961, quando le reti di Bagatti, Novelli e Massei regalarono un successo per 3-0 alla squadra guidata da Luigi Ferrero.

Due i primati negativi stabiliti dai biancazzurri, che sono la squadra dei top 5 campionati europei con la peggior percentuale di tiri nello specchio (35.5%) e quella con la più bassa percentuale realizzativa (5.1%).

I viola sono invece la squadra del massimo campionato che ha subito meno conclusioni, 204, di cui 83 (41%) nello specchio. La Fiorentina ha ottenuto 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, la SPAL invece ha rimediato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate.

Gaetano Castrovilli, Dusan Vlahovic ed Eric Pulgar sono i migliori marcatori dei toscani con 3 reti, mentre Anrea Petagna è il bomber della SPAL con 6 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-SPAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-SPAL

Fiorentina-SPAL Data: 12 gennaio 2020

12 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO FIORENTINA-SPAL

Fiorentina-SPAL si disputerà il pomeriggio di domenica 12 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di 1, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 37° confronto fra le due formazioni in Serie A.

La gara Fiorentina-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Dario Massara, che sarà affiancato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Fiorentina-SPAL anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Iachini potrebbe confermare la stessa formazione che ha pareggiato con il nel Derby dell'Appennino. Davanti il tandem composto da Chiesa e Vlahovic, con il nuovo acquisto Cutrone che è stato regolarmente convocato e dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Lirola e Dalbert presidieranno le due fasce, con Pulgar playmaker e Benassi e Castrovilli mezzali. Va verso una nuova panchina dunque Badelj. In difesa, davanti al portiere Dragowski, la linea a tre sarà composta da Milenkovic, German Pezzella e Caceres.

Semplici deve fare i conti con la squalifica di Tomovic in difesa: al suo posto, davanti al portiere Berisha, sarà Felipe a completare la linea a tre con Vicari e Igor. A centrocampo out anche Reca, che non recupera dall'infortunio. Sulle due fasce dovrebbero agire Cionek a destra e Strefezza a sinistra, con Missiroli in cabina di regia e Murgia e Valoti mezzali. In attacco spazio a Di Francesco in coppia con il bomber Petagna.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Felipe, Igor; Cionek, Murgia, Missiroli, Valoti, Strefezza; Di Francesco, Petagna