Fiorentina-SPAL, cambia l'arbitro: La Penna è malato, dirigerà Doveri

Cambio dell'ultimo minuto in Fiorentina-SPAL: l'arbitro La Penna dà forfait per un'indisposizione, al suo posto ci sarà il collega Doveri.

Novità dell'ultima ora in -, gara valida per la diciannovesima giornata di e in programma domenica pomeriggio alle 15.

L'arbitro La Penna, inizialmente desginato per dirigere la gara, secondo quanto riporta 'Firenze Viola' avrebbe accusato un malore proprio stamattina e dunque non porà essere al suo posto.

L'AIA ha quindi deciso di sostituire La Penna con l'arbitro Doveri, mentre il resto della squadra resta invariata: assistenti Baccini e Bresmes, il quarto ufficiale sarà Abattista. Di Paolo al VAR con l'assistente al VAR, Valeriani.