Crisi Fiorentina: spettro della B a 5 punti, squadra in ritiro

I viola crollano anche con il Sassuolo e adesso rischiano grosso a fronte di un calendario davvero proibitivo. Squadra in ritiro.

E adesso si fa davvero dura. La Fiorentina crolla anche in quel di Reggio Emilia e ora la classifica presenta un conto salatissimo. Il piatto, in casa viola, piange miseria: 15 sconfitte su 31 partite giocate - di fatto una ogni due - e appena 7 vittorie. Un bottino che definire esiguo suona alquanto eufemistico, la realtà dei fatti dice che ora la formazione guidata da Iachini rischia grosso.

Come se non bastasse, nell'anticipo serale è arrivata la vittoria in extremis del Cagliari sul Parma che ha ridotto a soli 5 punti il margine di sicurezza dei toscani sulla zona retrocessione. E se si calcola un Torino a tiro di sorpasso con ben due gare da recuperare, la viola rischia di doversi calare nei panni della lepre per sfuggire dalle sabbie mobili di una retrocessione semplicemente impronosticabile a inizio anno.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', la società presieduta da Commisso ha optato per il silenzio stampa e per il ritiro immediato. Una soluzione drastica e d'emergenza per cercare di compattare il gruppo in vista di un rush finale che mette i brividi.

Martedì sarà già tempo di trasferta sul campo del Verona per il turno infrasettimanale poi, domenica 25 al Franchi, la delicatissima sfida con la Juventus di Andrea Pirlo in lotta per un posto Champions .

A seguire un ciclo impressionante inaugurato dalla sfida contro un Bologna di fatto già tranquillo, a precedere il trittico Lazio-Cagliari-Napoli. Uno scontro diretto e due avversari in corsa per l'Europa dei big. Allarme rosso.