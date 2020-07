Fiorentina-Sassuolo, VAR ko: la gara comincia senza tecnologia

Un giallo ha caratterizzato l'inizio di Fiorentina-Sassuolo: lo speaker ha annunciato che la partita comincia senza VAR.

La non smette di regalare emozioni, anche se in questo caso non stiamo parlando di goal o di gesti prettamente calcistici. Prima di -, infatti, il VAR ha smesso di funzionare allo stadio Franchi.

Lo speaker ha annunciato a tutti i presenti allo stadio che la partita è cominciata senza VAR, che non è in funzione per un problema tecnico. Per un momento si è tornati alla vecchia maniera quindi, senza tecnologia.

Qualche minuto dopo il calcio d'avvio, però, il VAR è tornato a funzionare, ristabilendo l'ordine in un certo senso al Franchi.

Altre squadre

Il rigore segnato da Defrel al '24, come confermato da Chiffi, è stato infatti confermato e rivisto dalla sala del VAR.