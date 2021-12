Fiorentina-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Sassuolo

Fiorentina-Sassuolo Data: 19 dicembre 2021

19 dicembre 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Il lunch match del diciottesimo turno di campionato vedrà protagoniste due tra le squadre più in forma del momento: la Fiorentina ed il Sassuolo. Tanto i viola quanto i neroverdi infatti, sono reduci da una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso loro di scalare la classifica.

Gli uomini guidati da Vincenzo Italiano hanno vinto le loro ultime tre partite nel torneo. Battendo la Sampdoria in casa, il Bologna in trasferta e la Salernitana ancora al Franchi, hanno trovato quella continuità di risultati, mancata per alcuni tratti della prima metà di campionato, grazie alla quale sono riusciti a spingersi a ridosso del quarto posto.

Per i gigliati, attualmente quinti, sono ben 30 i punti messi in cascina (nello scorso campionato raggiunsero questo traguardo solo ad inizio aprile) e sono frutto di dieci vittorie, nessun pareggio e sette sconfitte.

Sono invece cinque le partite nelle quali il Sassuolo di Dionisi è riuscito consecutivamente ad andare a punti. I neroverdi sono imbattuti dal 7 novembre (sconfitta per 3-2 ad Udine) e da allora hanno pareggiato contro Cagliari, Napoli e Spezia e battuto il Milan (a San Siro) e la Lazio nella loro ultima uscita.

Per il Sassuolo sono 23 i punti in classifica che valgono un undicesimo posto in coabitazione con il Verona e sono figli di sei successi, cinque pareggi e sei sconfitte.

Fiorentina e Sassuolo si affronteranno per la diciassettesima volta in Serie A e il bilancio complessivo parla attualmente di una situazione di grande equilibrio: sei sono le vittorie conseguite dai viola, a fronte di cinque pareggi e cinque affermazioni dei neroverdi.

Qui potretetrovare tutte le informazioni su Fiorentina-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-SASSUOLO

La sfida che vedrà opposte Fiorentina e Sassuolo si giocherà domenica 19 dicembre allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Il calcio d’inizio verrà battuto alle ore 12:30.

DOVE VEDERE FIORENTINA-SASSUOLO IN TV

Fiorentina-Sassuolo verrà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky.

Nel primo caso il match sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegandoli ad una console Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora a dispositivi su Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

Nel secondo i canali di riferimento saranno invece Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Alberto Santi a curare la telecronaca per DANZ. Al suo fianco ci sarà Alessandro Budel per il commento tecnico.

Sky non ha invece ancora comunicato a chi sarà affidato il racconto della gara del ‘Franchi’.

FIORENTINA-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Come di consueto sarà possibile seguire la gara anche in streaming e le opzioni a disposizioni saranno diverse.

Per quanto concerne DAZN sarà possibile guardare Fiorentina-Sassuolo su smartphone e tablet grazie alla apposita app, o in alternativa su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara attraverso Sky Go, mentre un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW.

Coloro che non avessero la possibilità di seguire Fiorentina-Sassuolo in tv o in streaming, hanno un’altra possibilità per non perdersi un solo istante della sfida dell’’Artemio Franchi’: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio della partita con tutte le ultime novità e gli aggiornamenti relativi alle formazioni e successivamente vi racconteremo tutte le fasi della gara dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SASSUOLO

Vincenzo Italiano schiererà la Fiorentina con il consueto 4-3-3 nel quale, davanti a Terracciano, saranno Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi a completare la linea difensiva. Chiavi del centrocampo affidate a Torreira, mentre in attacco Vlahovic sarà il perno di un tridente completato da Callejon e Gonzalez.

Modulo speculare per Alessio Dionisi che, nel cuore della difesa, si affiderà alla coppia composta da Chiriches e Ferrari. Frattesi, Maxime Lopez e Traore completeranno il terzetto di mediana, mentre in attacco ci saranno Berardi e Raspadori a supporto di Scamacca.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.