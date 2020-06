Fiorentina-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina ospita il Sassuolo nella 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 luglio 2020

1 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Fiorentina di Beppe Iachini sfida in casa il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 29ª giornata di , in un confronto fra squadre di centro classifica. I toscani sono tredicesimi in classifica assieme al a quota 31 punti, con un cammino di 7 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, gli emiliani si trovano in 12ª posizione con 3 lunghezze di vantaggio e 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 12 k.o.

Le due squadre si sono fronteggiate 6 volte finora in Serie A in casa dei viola e i precedenti sorridono a questi ultimi con 3 successi, 2 affermazioni neroverdi e un pareggio. La vittoria per 0-1 nella passata stagione, decisa da un goal di Berardi, ha spezzato una serie positiva dei gigliati di 3 vittorie di fila nel confronto per quanto riguarda le gare in Toscana.

La Fiorentina è reduce da 3 pareggi consecutivi e una sconfitta fuoricasa contro la Lazio, il Sassuolo invece ha ottenuto una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi di fila per 3-3, l'ultimo dei quali nella sfida interna contro il Verona.

Altre squadre

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che salterà l'impegno per squalifica, sono i migliori marcatori dei viola con 6 reti ciascuno, mentre Ciccio Caputo è il bomber del Sassuolo con 14 centri stagionali in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-SASSUOLO

Fiorentina-Sassuolo si disputerà la sera di mercoledì 1 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze e senza pubblico, per rispetto del rigido protocollo adottato per contrastare la diffusione del Covid-19. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 14ª nel massimo campionato fra le due squadre, è previsto per le ore 21.45.

La partita Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Chi lo preferisse potrà vedere Fiorentina-Sassuolo anche in diretta . Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, avranno la possibilità di seguire la partita anche su pc e notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo scaricando la app per sistemi iOS e Android.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete seguire Fiorentina-Sassuolo anche in diretta testuale. Collegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Iachini ritrova Chiesa dopo il turno di stop per squalifica ma non avrà a disposizione per lo stesso motivo Caceres e Vlahovic. Per questo è probabile il passaggio alla difesa a 4, con Lirola e Igor terzini e German Pezzella e Ceccherini coppia centrale davanti al portiere Dragowski. Nel ruolo di playmaker si va verso la conferma di Badelj, preferito a Pulgar, con Castrovilli e Ghezzal che potrebbero agire da mezzali. Nel tridente d'attacco, infine, Chiesa e Ribery dovrebbero agire da esterni offensivi ai lati di Cutrone.

Romagna e Toljan, infortunati, saranno gli unici assenti per De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo dovrebbe confermare il 4-2-3-1. IIl bomber Caputo sarà il riferimento offensivo, con Berardi, Djuricic e Boga favoriti sulla trequarti su Haraslin, Defrel e Touré. In mediana Obiang parte in vantaggio su Magnanelli per affiancare Locatelli. Fra i pali ci sarà Consigli, mentre in difesa Müldür e Rogerio partono favoriti come esterni bassi, con Magnani che dovrebbe affiancare Chiriches al centro.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Ger. Pezzella, Ceccherini, Igor; Castrovilli, Badelj, Ghezzal; Chiesa, Cutrone, Ribery.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Magnani, Chiriches, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.