Fiorentina-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Muriel con Simeone

Seconda gara da titolare di fila nella Fiorentina per Muriel, nel tridente con Chiesa e Simeone. Sampdoria con Quagliarella e Caprari.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Fernandes, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

Pioli lancia nuovamente Muriel nel tridente con Chiesa e Simeone: per il colombiano si tratta del secondo gettone da titolare di fila dopo quello col Torino in Coppa Italia. Mediana con Veretout, Fernandes e Gerson, difesa classica guidata da capitan Pezzella.

Giampaolo si affida ai suoi uomini migliori in attacco: accanto a Quagliarella c'è Caprari, in posizione di trequartista ecco Ramirez. Ekdal confermato in cabina di regia con Praet e Jankto ai suoi lati. Sala e Murru terzini, Tonelli e Andersen centrali di difesa con Colley soltanto in panchina.