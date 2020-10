Fiorentina-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Vlahovic titolare, out Ribery

Nella Fiorentina spazio per Amrabat e Ceccherini titolari, in campo anche Bonaventura. Sampdoria con Candreva e Damsgaard, c'è Ramirez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella

Si apre di venerdì il terzo turno della 2020/2021. In campo a Firenze, al Franchi, la di Iachini, reduce dalla pazzesca gara contro l' , e la , ancora a caccia dei primi punti in classifica dopo le due sconfitte subite nelle prime due giornate di campionato.

Ribery non ce la fa, Vlahovic affianca Kouamé nel 3-5-2 della Fiorentina. Biraghi e Chiesa confermati come esterni, mentre in mezzo ci sarà Amrabat insieme a Bonaventura e Castrovilli. In porta c'è Dragowski, difeso da Milenkovic, Ceccherini e Caceres. Ribery out, nemmeno in panchina.

La Sampdoria risponde con il 4-4-2, in cui cui Ramirez e Quagliarella saranno i due attaccanti: fuori Bonazzoli e Gabbiadini. Damsgaard e Candreva sulle fasce di centrocampo, in mezzo Ekdal e Thorsby. Tra i pali giocherà Audero, con Bereszynski, Tonelli, Yoshida ed Augello a comporre la retroguardia. Panchina per Verre.