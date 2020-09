Fiorentina-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina ospita la Sampdoria nel terzo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 2 ottobre 2020

2 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo la vittoria all'esordio contro il e l'incredibile rimonta subita per mano dell' alla seconda giornata, la Fiorentina ospiterà la Sampdoria nel terzno turno di campionato e sarà anche il primo anticipo della giornata.

Le due squadre arrivano praticamente dalla stessa situazione: la Sampdoria stava vincendo 2-0 contro il prima di essere rimontana 2-3, mentre la Fiorentina come detto è stata a lungo in vantaggio contro l'Inter, prima di perdere 4-3.

Con il calciomercato ancora aperto, le due squadre potrebbe subire altri cambiamenti da qui al 5 ottobre, anche se sicuramente i colpi più importanti sono già stati effettuati: i doriani nel corso degli ultimi giorni hanno ufficializzato anche Keita Balde (positivo però al coronavirus).

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-SAMPDORIA

L'anticipo della terza giornata di , Fiorentina-Sampdoria, si giocherà venerdì 2 ottobre alle ore 20.45: lo stadio sarà l'Artemio Franchi di Firenze.

La partita tra Fiorentina e Sampdoria sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Fiorentina-Sampdoria potrà anche essere vista, come sempre, in grazie al servizio Sky Go: gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa è costituita da Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su Goal, come sempre, potrete invece seguire la diretta testuale della partita, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Probabili formazioni, news ed il commento della partita: sarà impossibile perdersi qualcosa su Fiorentina-Sampdoria.

Nessun indisponibile per Iachini, che dovrebbe ancora schierare la stessa formazione che ha ben figurato contro l'Inter. L'unico ballottaggio è rappresentato dal dualismo in difesa tra German Pezzella e Ceccherini, con il primo che preme per tornare titolare dopo aver superato i problemi fisici. In attacco ancora Kouamé accompagnato da Ribery.

Ranieri non può disporre ancora del nuovo arrivato Keita, positivo al coronavirus e in attesa di ufficializzazione. Candreva invece è già un inamovibile del centrocampo, dove potrebbe trovare ancora spazio Verre ai danni di Thorsby. Quagliarella e Bonazzoli sono i titolari in attacco.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.