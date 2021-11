Fiorentina-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Sampdoria

Fiorentina-Sampdoria Data: 30 novembre 2021

30 novembre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming : DAZN

Appena il tempo di mettersi alle spalle il 14° turno di campionato e per le squadre di Serie A è già arrivato il momento di concentrarsi sul prossimo. La quindicesima giornata coinciderà infatti con un turno infrasettimanale e tra le compagini impegnate negli anticipi ci saranno anche Fiorentina e Sampdoria.

Gigliati e blucerchiati si presenteranno all’appuntamento con animi totalmente contrapposti. Nella loro ultima uscita infatti, gli uomini di Vincenzo Italiano sono incappati in una sconfitta clamorosa nel derby contro l’Empoli. Avanti 1-0 fino all’87’, si sono fatti prima rimontare e poi superare in extremis, incappando così nel loro settimo k.o. nel torneo. Per la Fiorentina sono attualmente 21 i punti in classifica.

Decisamente meglio le cose sono andate agli uomini di Roberto D’Aversa che viceversa hanno battuto in casa il Verona 3-1 in rimonta grazie alle reti di Candreva, Ekdal e Murru. Per i liguri si è trattato della seconda vittoria consecutiva dopo quella esterna con la Salernitana e questo piccolo filotto ha permesso loro di risalire fino a quota 15, ovvero in zone di classifica decisamente più tranquille.

Fiorentina e Sampdoria si scenderanno in campo per il loro 125° confronto in massima serie. Il bilancio complessivo vede la Fiorentina avanti in virtù delle 43 vittorie ottenute a fronte di 45 pareggi e 36 affermazioni della Sampdoria.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO FIORENTINA-SAMPDORIA

La sfida che vedrà opposte Fiorentina e Sampdoria nel turno infrasettimanale, si giocherà martedì 30 novembre 2021 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18,30.

DOVE VEDERE FIORENTINA-SAMPDORIA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva Fiorentina-Sampdoria. Sarà quindi possibile la gara del ‘Franchi’ su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa sulle altre tipologie di televisori collegandoli ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

FIORENTINA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, Fiorentina-Sampdoria sarà ovviamente visibile in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati ai servizi della piattaforma potranno quindi seguire il match su tablet e smartphone utilizzando l’app compatibile con i sistemi iOS ed Android, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale di DAZN e scegliendo tra i vari eventi proposti.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Sarà Stefano Borghi a curare per DAZN la telecronaca di Fiorentina-Sampdoria. Il commento tecnico è stato invece affidato a Marco Parolo.

C’è un altro modo per non perdersi Fiorentina-Sampdoria: seguire la diretta testuale proposta da GOAL. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le novità relative al match e poi vi racconteremo minuto per minuto tutti gli eventi e le fasi cruciali fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SAMPDORIA

Vincenzo Italiano disegnerà la Fiorentina con un 4-3-3 nel quale si potrebbe rivedere Venuti a destra in una linea difensiva completata da Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Chiavi del centrocampo affidate ancora a Torreira, mentre nel tridente offensivo si dovrebbe rivedere Nico Gonzalez dal 1’.

Roberto D’Aversa si affiderà ad un 4-4-2 nel quale Yoshida e Colley dovrebbero andare a comporre la coppia centrale di difesa. In mediana non ci sarà lo squalificato Ekdal, mentre sugli esterni dovrebbe toccare ancora a Candreva e Verre. In attacco Gabbiadini potrebbe far rifiatare Quagliarella.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Verre; Gabbiadini, Caputo.