Fiorentina-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina ospita la Sampdoria nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Vincenzo Montella sfida la di Eusebio Di Francesco nella 5ª giornata infrasettimanale del campionato di , in quello che rappresenta uno scontro fra due formazioni che lottano nella parte bassa della classifica.

Segui Fiorentina-Sampdoria in diretta streaming su DAZN

I toscani sono infatti al momento ultimi con soli 2 punti conquistati, frutto di 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre i liguri sono reduci dalla prima vittoria stagionale sul e si trovano in penultima posizione con 3 punti e un cammino con un successo e 3 k.o. nelle prime 4 gare.

Nei 60 precedenti fra le due formazioni giocati in Serie A in casa dei gigliati, questi ultimi conducono nettamente con 29 vittorie, 22 pareggi e soltanto 9 successi blucerchiati. I viola, inoltre, hanno perso soltanto uno degli ultimi 13 confronti di campionato con la Sampdoria (1-2 nel 2017).

L'ultimo successo della Fiorentina in casa risale però al dicembre 2018 contro l' , dopo di che la squadra toscana ha ottenuto 8 pareggi e 5 sconfitte, in quella che rappresenta la striscia interna più lunga senza vittorie nella storia della società.

Fra i toscani il cileno Erick Pulgar è il miglior marcatore con 2 reti, mentre fra i blucerchiati i due goal finora segnati portano la firma di Gianluca Caprari e Fabio Quagliarella. Proprio il capocannoniere dello scorso campionato ha nella Fiorentina la sua vittima preferita con e , avendo segnato ai viola 11 reti in carriera. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

FIORENTINA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Sampdoria

Fiorentina-Sampdoria Data: 25 settembre 2019

25 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO FIORENTINA-SAMPDORIA

La partita Fiorentina-Sampdoria si disputerà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il confronto, che sarà diretto dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di 1, sarà il 121° fra le due formazioni in Serie A.

Fiorentina-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per tutti i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Fiorentina-Sampdoria sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre godersi la partita in tv anche grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q.

La telecronaca del match sarà curata da Massimo Callegari, che sarà supportato dal commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN potranno seguire la partita Fiorentina-Sampdoria in diretta streaming anche sul loro pc, collegandosi con quest'ultimo alla pagina ufficiale della piattaforma, oppure su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita app, avviandola e successivamente selezionando il match dal ricco palinsesto.

Al termine della gara, DAZN renderà disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Montella mantiene come opzione principale il 3-5-2, ma preoccupano le condizioni di Dalbert, alle prese con un affatticamento: se il brasiliano ce la facesse, l'undici titolare della Fiorentina sarà lo stesso sceso in campo contro l'Atalanta, con Chiesa e Ribery di punta, Badelj in regia, Pulgar e Castrovilli in mediana e Caceres a completare la linea a tre difensiva con Milenkovic e German Pezzella. In caso contrario sono 2 le alternative: l'utilizzo di Venuti come esterno di centrocampo oppure il ritorno al 4-3-3 con l'inserimento di uno fra Boateng e Vlahovic in attacco.

Di Francesco confermerà come modulo il 3-4-1-2. In difesa, al posto di Alex Ferrari, alle prese con un problema all'adduttore, dovrebbe rivedersi dal 1' il colombiano Murillo nella linea a tre con Bereszynski e Colley. A centrocampo Depaoli e Murru saranno gli esterni, mentre in mezzo è ballottaggio fra Vieira e Linetty su chi affiancherà lo svedese Ekdal. In attacco potrebbe riposare il capitano Quagliarella: al suo posto si candida per far coppia con Gabbiadini l'argentino Emiliano Rigoni. A supporto sulla trequarti ci sarà Caprari.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Caprari; Gabbiadini, E.Rigoni.