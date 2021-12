Fiorentina-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FIORENTINA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Salernitana

Fiorentina-Salernitana Data: 11 dicembre 2021

11 dicembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Una delle squadre più in forma del momento, contro il fanalino di coda della classifica di Serie A. Il diciassettesimo turno del campionato metterà due compagini che stanno vivendo momenti molto diversi: la Fiorentina e la Salernitana.

I viola, che sono reduci dalle vittorie ottenute contro Sampdoria e Bologna, dopo anni di anonimato sono tornati a sentirsi protagonisti. La cura Italiano sta dando i suoi frutti e la cosa è dimostrata anche dai punti totalizzati nei primi sedici turni del torneo: ben 27.

La Fiorentina, che sin qui in campionato non ha mai pareggiato, è attualmente appaiata in classifica alla Juventus in piena zona Europa ed è quindi alla ricerca di quel risultato che potrebbe voler dire continuità, ma anche una restare nel gruppo delle squadre che con più ambizione stanno affrontando la Serie A 2021/2022.

La Salernitana invece si presenterà all’appuntamento con soli 8 punti messi in cascina, frutto di due vittorie, due pareggi e dodici sconfitte. I campani inseguono quel successo che manca dallo scorso 26 ottobre, da quando cioè hanno infilato una striscia negativa scandita da cinque ko ed un pari.

Fiorentina e Salernitana non si affrontano in Serie A dal 28 febbraio 1999. Allora, si giocò all’Arechi, la sfida si concluse sull’1-1 con goal di Di Vaio e Torricelli.

Su questa pagina tutte le info principali su Fiorentina-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-SALERNITANA

Fiorentina-Salernitana si giocherà sabato 11 dicembre 2021 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 15,00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-SALERNITANA IN TV

Fiorentina-Salernitana sarà trasmessa in diretta e esclusiva da DAZN. La gara sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita applicazione, o in alternativa su tutte le tipologie di televisori collegabili ad una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Alberto Santi a curare la telecronaca della sfida che vedrà opposte Fiorentina e Salernitana per DAZN, mentre il commento tecnico sarà di Manuel Pasqual.

FIORENTINA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire Fiorentina-Salernitana anche in streaming su tablet e smartphone attraverso l’apposita app, oppure su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Come di consueto, coloro che fossero impossibilitati a seguire la sfida in tv o in streaming, hanno un altro modo per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi aggiorneremo per tutto l’arco della giornata sulle novità relative a Fiorentina-Salernitana e poi vi racconteremo tutte le fasi salienti della gara dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SALERNITANA

Consueto 4-3-3 per Vincenzo Italiano che, davanti a Terracciano, dovrebbe proporre una linea difensiva nella quale Milenkovic e Martinez Quarta sarebbero ancora chiamati a formare la coppia centrale. Torreira si sistemerà in cabina di regia a centrocampo, mentre in attacco il bomber Vlahovic potrebbe essere affiancato da Nico Gonzalez e Saponara.

Tanti ex nella rosa a disposizione di Colantuono, tra i quali Di Tacchio, Ranieri e soprattutto Ribery che dovrebbe giocare dal 1’ in attacco al fianco di Simy. In difesa saranno Veseli, Gyomber e Gagliolo a comporre il terzetto davanti a Belec.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Schiavone, Ranieri; Simy, Ribery. All. Colantuono.