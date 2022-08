Fiorentina, Rosati si ritira ed entra nello staff di Italiano: a luglio aveva rinnovato

Antonio Rosati sarà il nuovo preparatore dei portieri viola. Poco più di un mese fa aveva prolungato il proprio contratto di un altro anno.

4 luglio 2022: Antonio Rosati firma il rinnovo di contratto con la Fiorentina per un altro anno, fino al 30 giugno del 2023. 15 agosto 2022, poco più di un mese più tardi: l'ex portiere tra le altre del Torino lascia il calcio giocato, entrando al contempo a far parte dello staff di Vincenzo Italiano.

La decisione di Rosati era venuta alla luce già nella giornata di domenica. E ora è stata ufficialmente confermata dalla Fiorentina con un tweet postato sul proprio profio:

"New start, same colors. Rosati entra nello staff di Mister Italiano".

Nello specifico, Rosati sarà il vice preparatore dei portieri viola accanto ad Angelo Porracchio. Avrà dunque il compito di preparare nel migliore dei modi Pierluigi Gollini, il nuovo titolare, arrivato nelle scorse settimane dall'Atalanta, ma anche Pietro Terracciano, scalato a dodicesimo.

Qualche giorno fa, peraltro, Rosati aveva postato sul proprio account Instagram un messaggio che non lasciava trasparire in maniera concreta la propria intenzione di lasciare il calcio giocato:

"Non finirò mai di ringraziarvi per l'amore, la stima, la vicinanza, il rispetto, la passione, la forza con cui mi avete sostenuto la scorsa stagione.



È tutto magico per me, credetemi.



L’anno scorso non ricordavo nemmeno la password di Instagram. Oggi non vedo l'ora di raccontarvi la magia di indossare questa maglia e di vivere in questa città.



Pronti per questo nuovo campionato. E con la stessa forza, passione, rispetto, vicinanza e amore difenderemo e difenderò questi colori e questa città. In campo e nello spogliatoio.



Noi siamo pronti. E voi?".

39 anni compiuti lo scorso 26 giugno, Rosati ha indossato più maglie nel corso di una carriera lunga e gloriosa: anche quelle del Napoli, del Lecce, del Sassuolo e del Torino, oltre a quella del Perugia. Tornato a Firenze nel 2021, nella passata stagione è sceso in campo soltanto una volta in Coppa Italia, contraddistinguendosi soprattutto come uomo spogliatoio della rosa di Italiano.