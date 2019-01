Fiorentina-Roma, Simeone e Pastore alla ricerca della rinascita: titolari in Coppa Italia

Fiorentina e Roma si giocano un posto in semifinale di Coppa Italia: chance importanti per Simeone e Pastore, entrambi titolari al Franchi.

Momenti differenti per due squadre che nella prima di stagione hanno vissuto periodi molto difficili. Il presente di Fiorentina e Roma è però diverso: i viola stanno riscoprendosi vincenti e ritrovando nuova fiducia, mentre la Roma, nonostante i risultati, è stata addirittura contestata alla partenza per Firenze. Il quarto di finale di Coppa Italia può essere la svolta per chi vincerà.

Sono due in particolare i volti della partita del riscatto: Giovanni Simeone contro Javier Pastore, due giocatori oggetto di molte critiche per il loro rendimento in questa prima parte di stagione. Entrambi in questo inizio di 2019 sono finiti in ombra dietro i due che si stanno prendendo la scena più di tutti: Muriel a Firenze e Zaniolo a Roma.

Le loro occasioni e il loro spazio rischiano di essere compromessi, per questo nessuno dei due può mancare l'occasione di fare bene in Coppa Italia per poi prendersi un ruolo importante anche in campionato.

Simeone nell'ultima partita giocata dalla Fiorentina è stato sacrificato all'ora di gioco dopo l'espulsione di Benassi: ha segnato solo 2 goal in 18 partite, l'ultimo il 16 dicembre scorso.

Pastore invece non gioca titolare in Serie A dal 26 settembre, dal 4-0 contro il Frosinone. Ha trovato spazio dal primo minuto soltanto con l'Entella in casa in Coppa, mai in campionato.

Saranno loro due dei protagonisti di una partita che entrambe le squadre affronteranno comunque con la miglior formazione possibile. La Fiorentina si affida al 4-3-3 con pochissimo turnover: in difesa Ceccherini dovrebbe scalzare Vitor Hugo, mentre a destra previsto il rientro di Milenkovic, così come Biraghi a sinistra. Davanti Chiesa, Simeone e Muriel, mentre a centrocampo Edimilson dovrebbe completare il reparto.

Di Francesco dovrà invece fare a meno di Mirante, Jesus, Under e Perotti. Nel 4-2-3-1 con Pastore sulla trequarti ci saranno Zaniolo ed El Shaarawy, con Dzeko favorito su Schick come unica punta. A centrocampo Nzonzi e Cristante, squalificati in campionato, mentre in difesa potrebbe rientrare Florenzi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.