Fiorentina-Roma, giallorossi in ansia: Veretout infortunato

Il centrocampista capitolino è uscito anzitempo a causa di un problema muscolare da valutare nei prossimi giorni.

E' il rigorista della Roma e massimo capocannoniere fin qui del campionato giallorosso. Jordan Veretout fondamentale per i capitolini, visti i dieci goal segnati fin qui e l'abilità dagli undici metri. L'infortunio contro la Fiorentina, dunque, non può che generare ansia.

L'ex interno della Fiorentina è stato infatti costretto ad uscire dal campo nella gara di Firenze per un probabile stiramento: preoccupazione tra i giallorossi, e infortunio di Veretout che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Un problema non di poco conto, sembrerebbe.

Veretout ha lasciato il campo del Franchi al minuto 62, tra l'altro poco dopo il goal del momentaneo pari segnato dalla Fiorentina: contropiede da parte dei viola dopo l'infortunio al francese e cambio obbligato da parte di Fonseca, che ha inserito Pedro.

Uscendo dal campo Veretout sembrava in grande difficoltà nell'appoggiare la gamba: per questo staff medico e tifosi della Roma aspettano con ansia gli sviluppi dell'infortunio che verrà analizzato nelle prossime ore in vista del match del weekend.

Match che Veretout, a meno di sorprese, non dovrebbe giocare. La squadra di Fonseca sarà impegnata all'Olimpico contro il Genoa per quanto riguarda la Serie A, per poi affrontare lo Shakhtar Donetsk nella gara d'andata degli ottavi di Europa League.