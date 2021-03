Fiorentina-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma fa visita alla Fiorentina nella 25esima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

FIORENTINA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Roma

Fiorentina-Roma Data: 3 marzo 2021

3 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite)

(202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

La Fiorentina deve riscattarsi dopo l'ennesimo passo falso della stagione (la sconfitta con l'Udinese); stesso discorso per la Roma, che arriva dal ko interno contro il Milan. Quella tra viola e giallorossi è una sfida che nessuno può permettersi di perdere.

In classifica la squadra di Paulo Fonseca si è fatta scavalcare dall'Atalanta e occupa adesso il quinto posto, con un solo punto di vantaggio sul Napoli (che ha però una partita in meno). La Fiorentina continua a restare in quel limbo tra la zona centrale della classifica e la zona caldissima, con un 15esimo posto che non può soddisfare la società viola.

Nella scorsa stagione, fu la Roma a cogliere la sonora vittoria al Franchi: finì infatti uno a quattro con i goal di Badelj da una parte, mentre per i giallorossi segnarono Dzeko, Kolarov, Zaniolo e Pellegrini.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere per rimanere informati su Fiorentina-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO FIORENTINA-ROMA

La partita tra Fiorentina e Roma si giocherà mercoledì, giorno 3 marzo 2021, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20.45. Lo scenario sarà ovviamente lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, a porte chiuse come consuetudine.

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky su questi canali: Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

La diretta streaming di Fiorentina-Roma sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, usufruibile attraverso l'applicazione scaricabile su dispositivi come tablet, smartphone e pc.

Sarà possibile guardare la gara anche su Now TV, piattaforma utile per seguire la programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti offerti.

Naturalmente potrete seguire Fiorentina-Roma anche qui sul nostro sito con la diretta testuale: aggiornamenti costanti a partire dalle formazioni scelte dai due allenatori, fino al racconto in tempo reale delle azioni migliori del match del Franchi.

Nessun giocatore squalificato in casa Fiorentina, dove ci sono da valutare le condizioni di Bonaventura. Prandelli va verso la classifca formazione delle ultime uscite, con l'attacco formato da Vlahovic e Ribery. Rientra dopo il turno di riposo Amrabat, risparmiato contro l'Udinese. In porta sempre Dragowski. Venuti dovrebbe essere preferito a Caceres.

La Roma con la migliore formazione possibile, al netto di Smalling e Ibanez, ancora in dubbio in vista della partita. Potrebbe trovare spazio dal 1' Kumbulla, con Mancini e Cristante a completare la difesa. Karsdorp e Spinazzola a tutta fascia, con Lorenzo Pellegrini e Veretout in mezzo. Borja Mayoral ancora titolare visto l'infortunio di Dzeko, alle sue spalle Pedro scalpita per una maglia da titolare ma i favoriti sono Mkhitaryan ed El Shaarawy.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, El Shaarawy; B. Mayoral.