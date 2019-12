Fiorentina-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina ospita la Roma nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida in trasferta la di Vincenzo Montella nell'anticipo del venerdì della 17ª giornata di . La gara sarà l'ultimo impegno dell'anno solare per le due formazioni. I capitolini sono quarti in classifica a quota 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, i toscani si trovano in 14ª posizione con 17 punti e un cammino di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Sono 80 i precedenti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa dei giallorossi, e vedono una prevalenza sul piano statistico dei viola, con 33 vittorie, 32 pareggi e 15 sconfitte. L'ultimo successo della Lupa in casa dei gigliati risale a 2 anni fa: il 5 novembre 2017 i capitolini di Di Francesco si imposero 4-2 al Franchi con una doppietta di Gerson e i goal di Manolas e Perotti.

La squadra di Montella non vince da 6 partite (4 sconfitte e 2 pareggi). Proprio l'allenatore dei viola è un grande ex del confronto, avendo collezionato da calciatore 83 goal in 192 presenze in Serie A con la maglia giallorosso, e successivamente, da tecnico, avendo guidato la squadra nella seconda metà della stagione 2010/11. Oltre all'Aeroplanino un altro ex è il centrocampista francese della Roma Jordan Veretout, 13 goal in 69 presenze in Serie A con i viola.

La Roma ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare, mentre la Fiorentina è reduce da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate. Il bosniaco Edin Dzeko è il bomber della Roma con 6 goal segnati, in casa viola ci sono invece 4 giocatori che guidano sotto il profilo realizzativo: Nikola Milenkovic, Gaetano Castrovilli, Dusan Vlahovic ed Erick Pulgar, tutti a quota 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Roma

Fiorentina-Roma Data: 20 dicembre 2019

20 dicembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO FIORENTINA-ROMA

Fiorentina-Roma si disputerà la sera di venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita, che sarà diretta dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, sarà la 161ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Fiorentina-Roma, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà supportato da Daniele Adani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Fiorentina-Roma in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Montella dovrà rinunciare a Chiesa in attacco: il figlio d'arte non ha recuperato da una contusione alla caviglia che lo aveva costretto ad allenarsi a parte e non è stato inserito nei convocati. A sostenere il peso dell'attacco viola nella sfida con la Roma saranno dunque Boateng e il giovane talento serbo Vlahovic. A centrocampo è recuperato Castrovilli, che agirà regolarmente da mezzala sinistra, con Pulgar che dovrebbe fare il regista e Benassi mezzala destra. Sulle due fasce Lirola e Dalbert. Difesa blindata, con il solito terzetto composto da Milenkovic, German Pezzella e Caceres davanti al portiere Dragowski.

Recupero importante in difesa per Fonseca: sarà a disposizione infatti l'inglese Smalling, che resta in ballottaggio con Fazio ma potrebbe partire regolarmente dal 1' accanto a Mancini. Fra i pali ci sarà Pau López, mentre per il ruolo di terzino destro Florenzi è in vantaggio su Spinazzola. A sinistra giocherà Kolarov. In mediana il tandem composto da Diawara e Veretout. Sulla trequarti Perotti, che attraversa un buon periodo di forma, potrebbe spuntarla su Mkhitaryan e Under per affiancare Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Dzeko, infine, sarà il centravanti. Ancora ai box Pastore, Zappacosta e Cristante.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko.