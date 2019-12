Fiorentina-Roma, Benassi in panchina da infortunato: non è a disposizione

Marco Benassi non prenderà parte a Fiorentina-Roma: ha riportato un problema in rifinitura, andrà in panchina senza poter giocare.

Non è iniziata nel migliore dei modi la sfida con la per la . Poco prima del fischio iniziale infatti, Vincenzo Montella ha perso per infortunio uno dei sue uomini: Marco Benassi.

Il centrocampista gigliato, ha riportato un problema fisico nel corso della rifinitura e quindi si limiterà ad andare in panchina, sebbene non abbia comunque possibilità di subentrare a gara in corso.

Un problema in più per Montella che perde un elemento che sembrava destinato a partire dal 1’ contro i giallorossi. Vista la defezione last minute di Benassi, il tecnico gigliato ha ripiegato su Badelj, che per il quale fino a pochi minuti fa si profilava la panchina.

Un guaio non da poco per una squadra che deve già rinunciare ai suoi due uomini migliori, Ribery e Chiesa, ma anche per lo stesso Montella che proprio contro la Roma potrebbe in parte giocarsi la permanenza sulla panchina gigliata.