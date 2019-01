Fiorentina-Roma 7-1: Chiesa show, Lupa tramortita

Incredibile vittoria della Fiorentina, che approda alle semifinali di Coppa Italia battendo per 7-1 la Roma. Tripletta per Federico Chiesa.

La Fiorentina approda alle semifinali di Coppa Italia travolgendo per 7-1 la Roma . Protagonista assoluto del match Federico Chiesa, autore di una tripletta. A segno anche Muriel, Benassi e Simeone (doppietta). Goal della bandiera per i giallorossi firmato da Kolarov.

Primo tempo di marca viola. Chiesa e compagni fanno ammattire la difesa giallorossa con veloci ripartenze, dalle quali nasce la doppietta del campioncino classe 1997, in entrambi i casi servito da un Mirallas in serata di grazia con la sua capacità di svariare su tutto il fronte d'attacco.

I due goal stordiscono la Roma, che torna a galla grazie allo splendido sinistro di Kolarov da fuori area. Il serbo è però l'unico a salvarsi del reparto difensivo di Di Francesco, che qualche minuto dopo si fa nuovamente sorprendere, consentendo a Muriel di firmare il suo quarto goal stagionale.

Nella ripresa Di Francesco tenta il tutto per tutto sin da subito inserendo Dzeko e Pellegrini per Nzonzi e Pastore, ma la reazione della Roma è tutta in un colpo di testa di Zaniolo che viene deviato in angolo da Lafont.

La Fiorentina trova con Benassi il goal che chiude la gara e riesce a rendere il risultato umiliante per gli ospiti grazie soprattutto dell'espulsione di Dzeko (per proteste), successivamente alla quale arrivano le reti di Chiesa (la terza) e del neo-entrato Simeone (doppietta).

I GOAL

7' CHIESA 1-0 - Cross rasoterra dalla sinistra di Mirallas e tocco ravvicinato di piatto.

18' CHIESA 2-0 - Lancio in profondità di Mirallas e 'scavetto' per tu con Olsen.

28' KOLAROV 2-1 - Sinistro al fulmicotone da fuori area che si infila sotto la traversa.

33' MURIEL 3-1 - Biraghi supera Florenzi sulla sinistra e lascia partire un cross rasoterra che il colombiano appoggia in rete da posizione centrale.

66' BENASSI 4-1 - Diagonale destro rasoterra dalla zona destra dell'area di rigore.

74' CHIESA 5-1 - Cross di Benassi dalla fascia sinistra, stop ad anticipare Manolas e conclusione imparabile.

79' SIMEONE 6-1 - Gerson in profondità per Simeone, che stoppa il pallone in area di rigore e trafigge il numero 1 della Roma con un destro ravvicinato.

89' SIMEONE 7-1 - Lancio in profondità di Pezzella, stop dell'argentino che supera in velocità Manolas e va a segno con un preciso destro ravvicinato.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 7-1

MARCATORI: 7' Chiesa (F), 18' Chiesa (F), 28' Kolarov (R), 33' Muriel (F), 66' Benassi (F), 74' Chiesa (F), 79' Simeone (F), 89' Simeone (F)

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo (22' Laurini), Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa (77' Gerson), Muriel (73' Simeone), Mirallas

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi (46' Pellegrini); Zaniolo, Pastore (46' Dzeko), El Shaarawy (77' De Rossi); Schick.

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Zaniolo, El Shaarawy, Muriel, Pellegrini

ESPULSI: Dzeko